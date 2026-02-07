رافينيا يكشف 7 صفات يتميز بها لامين جمال

كشف الدولي البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، كواليس طريفة داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني، خلال مقابلة مع شبكة "سوفاسكور".

وتطرق رافينيا إلى تفاصيل من حياة زميله في برشلونة، لامين جمال، الذي يواصل جذب الأنظار بموهبته الكبيرة ونضجه اللافت داخل الملعب رغم صغر سنه (18 عاما).

وأوضح رافينيا أن يامال يعد الأكثر سهرا بين زملائه، ودائم النعاس والتأخر، ويقضي وقتا طويلا على هاتفه، إلى جانب اهتمامه الكبير بمظهره وشعره.

وأكد رافينيا أن هذه العادات تجعل جمال غالبا نعسانا في الصباح لأنه ينام متأخرا، ليس بسبب السهر الدائم خارج المنزل، بل نتيجة قضاء ساعات طويلة على الهاتف، مستخدما تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" و"واتساب" والاستماع للموسيقى طوال الوقت.

وأشار إلى أن اللاعب لا يكون عصبيا، بل هادئا وصامتا في ساعته الأولى خلال الصباح، ولا يتحدث كثيرا.

تصريحات رافينيا مرشحة لإثارة مزيد من الجدل حول صورة النجم الشاب داخل وخارج الملعب، خاصة أن مثل هذه التفاصيل لا تساعد كثيرا على تهدئة الانتقادات الموجهة لرقم 10 الجديد لدى جماهير برشلونة، حتى وإن كان محاطا اليوم بدعم فني ومعنوي أكبر داخل النادي.

وحقق لامين جمال هذا الموسم أرقاما استثنائية بتسجيله 14 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة في 29 مباراة بجميع المسابقات.