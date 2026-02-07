بالفيديو.. هدف "مارادوني" من لاعب أكاديمية لاماسيا

سجل لوكاس برنال المنتمي لأكاديمية لاماسيا التابعة لبرشلونة هدفا مذهلا من طراز مارادوني .

في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، انطلق اللاعب الذي ينشط كظهير أيسر من منطقة جزائه الخاصة وقطع الملعب بأكمله قبل أن ينهي الهجمة بتسديدة دقيقة في شباك الخصم، في لمسة فردية استثنائية.

جاء هذا الهدف خلال مباراة في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 16 عاما بين منتخب كتالونيا ومنتخب مدريد.

لوكاس برنال، الظهير الأيسر القوي والتقني، يلعب حاليا في فريق تحت 15 عاما في أكاديمية لاماسيا.

ورغم أنه مدافع، فإنه يتميز بمساهمة هجومية كبيرة ويمتلك حسا هجوميا ملحوظا عندما يتقدم إلى الأمام.