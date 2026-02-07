"كونكاكاف" يعلن تخصيص 6 مقاعد مباشرة لكأس العالم 2030 وملحق عالمي للمقعد السابع

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، الجمعة، أنه ستكون هناك 6 مقاعد للتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2030، بالإضافة إلى مقعد آخر سابع سيكون متاحا عبر ملحق عالمي.

وأتى إعلان اتحاد "كونكاكاف"، على الرغم من أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لا يبدو أنه قد حدد مقاعد كل اتحاد قاري وتخصيص المقاعد المونديالية، بينما اقترح رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 منتخبا.

"كونكاكاف" يعلن 6 مقاعد مباشرة للمونديال ومقعد إضافي عبر ملحق عالمي

وفي بيان له الجمعة، أكد "كونكاكاف" أن مرحلة التصفيات ستبدأ في سبتمبر/أيلول 2027، والتي تشمل المنتخبات المصنفة من 14 إلى 35، بنظام خروج المغلوب من جولتي ذهاب وإياب، مع احتساب فارق الأهداف المسجلة.

وسيكون هناك 11 منتخبا، تتأهل إلى الدور الثاني، بالإضافة إلى المنتخبات الأخرى الـ13 التي تتصدر التصنيف القاري، ليتم توزيع الـ24 منتخبا على 6 مجموعات، لتضم كل مجموعة 4 منتخبات، يلعب كل منتخب 6 مباريات تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2027 وحتى مارس/آذار 2028.

وبحسب اتحاد "كونكاكاف"، يتأهل المتصدر والوصيف عن كل مجموعة، بحيث يكون إجمالي المتأهلين 12 منتخبا للمرحلة النهائية، والتي ستلعب في يونيو/حزيران 2028، وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2029، وستكون هناك مرحلة أخيرة من 3 مجموعات، ويلعب كل منتخب 6 مباريات أيضا، ليتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات المونديال والتي ستلعب في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بالإضافة إلى مباراة واحدة في كل من البلدان التالية، الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

أما أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث، فسيلعبان وجها لوجه دور خروج المغلوب بنظام الذهاب والإياب مع احتساب فارق الأهداف، في نوفمبر/تشرين الثاني 2029، وسيلعب الفائز في ملحق فيفا الدولي.