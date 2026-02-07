مهاجم مايوركا "موريكي" يرفض مديح برشلونة

رد مهاجم ريال مايوركا، فيدات موريكي، على المقارنة التي أجراها نادي برشلونة بينه وبين المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدا بأسلوب هادئ ومحترم أنه لا يضع نفسه في الفئة نفسها.

وقال موريكي في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك عدد قليل من المهاجمين القادرين على منافسة ليفاندوفسكي… وأنا لست واحدا منهم، لكن شكرا".

وجاء تعليق المهاجم الكوسوفي ردا على منشور للنادي الكتالوني حاول من خلاله رفع وتيرة الترقب للمباراة، عبر المقارنة بين رأسي الحربة الأساسيين للفريقين.

وقد لاقى رد موريكي تفاعلا واسعا، واعتبر رسالة ذكية لتخفيف الضغط قبل زيارة ملعب برشلونة، إذ عكس نبرة طبيعية ومباشرة تخلو من الاستفزاز.

ويعد ليفاندوفسكي الركيزة الأساسية في الخط الهجومي لبرشلونة، بينما يلعب موريكي دورا مختلفا في منظومة مايوركا، حيث يشكل نقطة ارتكاز هجومية، ويسهم في اللعب الجماعي والعمل البدني داخل منطقة الجزاء، إلى جانب تسجيله للأهداف.

مواجهة بأدوار مختلفة

وتبقى التصريحات المتبادلة محصورة في الفضاء الرقمي، في حين ستحسم المواجهة على أرض الملعب، حيث يلتقي الفريقان اليوم السبت في مباراة تجمع مهاجمين بدورين مختلفين، ضمن سياقين فنيين وأهداف متباينة، بعيدا عن لغة المقارنات الفردية.