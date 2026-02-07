تحدٍ بين لاعبين سابقين في البريميرليغ يتحول لشجار بشوارع لندن

كشفت تقارير إعلامية أن لاعب فريق ويمبلدون السابق فيني جونز دخل في شجار جسدي مع زميله في منتخب ويلز جون هارتسون عام 2000، في واقعة غريبة هدفت إلى حسم الجدل بينهما حول من هو "أقسى لاعب" في كرة القدم.

وبحسب ما رواه تيري غيبسون، زميل جونز السابق في ويمبلدون، خلال ظهوره في بودكاست "أندر ذا كوش"، فإن الشجار وقع في أحد شوارع لندن، حين تحدى جونز وهارتسون بعضهما البعض لمعرفة من هو الأكثر قوة بدنية.

وأوضح غيبسون أن الواقعة لم تكن نتيجة خلاف شخصي، مؤكدا أن العلاقة بين اللاعبين كانت جيدة، وأن الأمر جاء بدافع الاختبار فقط، قائلا: "لم يكن بينهما أي عداء، أرادا فقط معرفة من هو الأقسى".

وأضاف أن التحدي تحول لشجار استدعى تدخل الشرطة، حيث خرج اللاعبان بجروح وكدمات، وملابس ممزقة، قبل أن يرفضا تلقي الإسعافات الأولية ويتصافحا بعد انتهاء المواجهة.

وأكدت الشرطة لاحقا عدم اتخاذ أي إجراء قانوني، مشيرة إلى أن الطرفين يعرفان بعضهما وغادرا المكان بعد حل الخلاف، من دون تقديم أي شكاوى رسمية.

ويُعد جونز واحدا من أكثر اللاعبين خشونة في تاريخ الكرة الإنجليزية، واشتهر بدوره مع فريق ويمبلدون المعروف بـ"العصابة المجنونة" خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل لاحقا إلى عالم السينما، حيث جسد أدوار الشخصيات القوية في عدد من أفلام هوليوود.