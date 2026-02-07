فيتنام تبني أكبر ملعب في العالم

أطلقت فيتنام رسميا مشروعا رياضيا وعمرانيا ضخما يتمثل في بناء ملعب ترونغ دونغ، الذي يخطط له ليكون أكبر ملعب في العالم بسعة 135 ألف مقعد، ضمن مجمع المنطقة الرياضية الأولمبية الحضرية الواقع في ضواحي العاصمة هانوي.

وشهدت نهاية عام 2025 مراسم بدء الأعمال الإنشائية برعاية مجموعة فينغروب (Vingroup) والسلطات المحلية، في خطوة تهدف إلى تحويل العاصمة الفيتنامية إلى مركز عالمي للفعاليات الرياضية والثقافية.

ويمثل المشروع معلما غير مسبوق في تاريخ البنية التحتية الرياضية في البلاد، إذ سيتجاوز أكبر الملاعب في العالم من حيث السعة، مستوحى تصميمه من الرموز الثقافية الفيتنامية.

وسيتميز الملعب بسقف قابل للسحب، وسيجهز لاستضافة الأحداث الكبرى، من بطولات رياضية دولية إلى حفلات موسيقية وفعاليات ثقافية، مع اعتماد أحدث التقنيات ومعايير الاستدامة.

وتستهدف السلطات والمطورون الانتهاء من المشروع بحلول أغسطس/آب 2028، ضمن خطة لجذب البطولات الرياضية العالمية وتنشيط السياحة والاقتصاد المحلي، ما يجعل الملعب رمزا لتطور البنية التحتية الرياضية في فيتنام وحضورها على الساحة الدولية.