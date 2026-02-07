بيريز يستعد لصفقة ضخمة لإحياء ريال مدريد ويخسر لاعبا من الطراز العالمي

يحتاج ريال مدريد إلى لاعب يُحدث نقلة نوعية قبل الصيف المقبل بعد أن فشل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في إتمام صفقة ضم نجم تشلسي إنزو فرنانديز.

وكشفت صحيفة"سبورت" أنه في ظل غموض مستقبل ألفارو أربيلوا، وانتظار وصول مدرب جديد، يستعد فلورنتينو بيريز لإنفاق مبالغ طائلة لإعادة إحياء الفريق الذي يُقدم أداءً متواضعًا.

بيريز يستعد لإنفاق كبير لإحياء ريال مدريد

في الأيام الأخيرة، عادت شائعات التعاقد مع نجم صاعد – لاعب يُحدث نقلة نوعية لتعزيز خط الوسط، أحد نقاط ضعف ريال مدريد منذ رحيل لاعبين أساسيين مثل توني كروس ولوكا مودريتش.

ارتبط اسم ريال مدريد بهدفٍ قديمٍ للنادي: إنزو فرنانديز. مع ذلك، لا يبدو أن الأرجنتيني يميل إلى تغيير ناديه، بعد ثلاثة مواسم من انتقاله بملايين اليورو إلى تشلسي، الذي دفع 120 مليون يورو لبنفيكا عام 2013.

في مقابلة مع "سكاي سبورتس"، أكد إنزو التزامه قصير الأمد مع البلوز، وصرح بأنه لا يزال لديه مهمة لم ينجزها في ستامفورد بريدج.

وقال "أريد الفوز بالألقاب مع النادي لأن هذا ما يتطلبه. أشعر بارتباطٍ وثيقٍ بالنادي، وأشعر براحةٍ كبيرةٍ هنا، لذا آمل أن أفوز بالعديد من الألقاب. أنا ممتنٌ للغاية للسنوات الثلاث التي قضيتها هنا. لقد انتقلنا من وضعٍ سيءٍ إلى وضعٍ أفضل، ووجودي هنا اليوم يُسعدني للغاية".

موسمٌ غزير الأهداف

يُقدم إنزو فرنانديز أحد أفضل مواسمه منذ انضمامه إلى أوروبا قادمًا من ريفر بليت. حيث سجّل لاعب خط الوسط 8 أهداف، ليصبح ثاني أفضل هداف في الفريق، بفارق هدف واحد فقط عن البرازيلي جواو بيدرو.

استعاد تشلسي استقراره بعد إقالة المدرب إنزو ماريسكا في بداية العام. ومنذ رحيله، لم يخسر "البلوز" في أربع مباريات متتالية.

وقد استفاد إنزو فرنانديز من هذا التغيير على مقاعد البدلاء، حيث انتقل من مركز صانع الألعاب إلى مركز متأخر، ما يتيح له صناعة المزيد من الفرص والتوغل داخل منطقة الجزاء من الخلف.