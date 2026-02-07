غوراديولا يختار أفضل مهاجم في العالم قبل مواجهة ليفربول بالبريميرليغ

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند هو "أفضل مهاجم في العالم"، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان سيشركه أساسيا في مواجهة القمة أمام ليفربول، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتفى هالاند بتسجيل هدفين في آخر مباراتين خاضهما، فيما أبقاه غوارديولا على مقاعد البدلاء خلال فوز سيتي على نيوكاسل 3-1، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة. وعند دخوله في الدقيقة 71، لم يظهر المهاجم النرويجي استعادته لحسه التهديفي المعتاد.

إشادة بهالاند رغم تراجع الأرقام

وشهد أداء هالاند تراجعا نسبيا، بعد بداية مذهلة للموسم سجّل خلالها 19 هدفًا في 14 مباراة بمختلف المسابقات، ليصبح أسرع لاعب يبلغ حاجز 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هالاند قد سجّل خلال فوز مانشستر سيتي على ليفربول 3-0 في المرحلة الحادية عشرة، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أن غوارديولا رفض تأكيد مشاركته أساسيا في المواجهة المقبلة.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين، الجمعة: "لا أعلم حتى الغد، لكن كل ما يمكنني قوله هو أن إرلينغ هو الأفضل. إرلينغ هو أفضل مهاجم في العالم".

مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي

وفيما يتعلق بمستقبله مع النادي، تهرّب غوارديولا من الإجابة عن سؤال بشأن إمكانية رحيله، وسط تكهنات بأن يكون هذا موسمه الأخير مع سيتي، قائلا: "يتبقى لي عام واحد في عقدي، وهو الجواب نفسه الذي قدمته قبل شهرين".

وكان غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة، قد وقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على تمديد عقده لعامين، ليبقى في ملعب الاتحاد حتى يونيو/حزيران 2027.

تأكيد على مواقفه الإنسانية

وجدد المدرب البالغ من العمر 55 عامًا تمسكه بتصريحاته السابقة حول "الألم" الذي يشعر به تجاه ضحايا النزاعات في فلسطين وأوكرانيا والسودان، وذلك ردا على مطالبات من قادة في الجالية اليهودية له بـ"التركيز على كرة القدم".

وقال: "بصراحة، لم أقل شيئا استثنائيا. لا أفهم لماذا لا يحق لي التعبير عن شعوري لمجرد أنني مدرب. لا أتفق مع هذا الطرح، لكنني أحترم جميع الآراء تماما".

وأضاف: "ما قلته في الأساس هو حجم النزاعات الموجودة حاليا في العالم. كم عددها؟ كثير، أليس كذلك؟ أنا أدينها جميعا، جميعها".

وتوج غوارديولا مع مانشستر سيتي بـ18 لقبًا، من بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.