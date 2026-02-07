رياضة|الدوري الإنجليزي

شاهد.. مانشستر يونايتد يحقق انتصاره الرابع على التوالي في البريميرليغ

epa12712485 Bryan Mbeumo of Manchester United (2-L) celebrates scoring the 1-0 goal with team mates during the English Premier League match between Manchester United and Tottenham Hotspur, in Manchester, Britain, 07 February 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالفوز على توتنهام في البريميرليغ (الأوروبية)
Published On 7/2/2026
|
آخر تحديث: 17:47 (توقيت مكة)

حفظ

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)، وتغلب على ضيفه توتنهام 2-صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.

وتلقى توتنهام ضربة موجعة في الشوط الأول بعدما حصل كريستيان روميرو على بطاقة حمراء لتدخله العنيف على كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف توتنهام وسجل هدف التقدم عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان هذا الانتصار هو الرابع على التوالي لمانشستر يونايتد، والثاني عشر له في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثمانٍ.

في المقابل كانت هذه الخسارة هي العاشرة لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثمانٍ.

المصدر: الألمانية

إعلان