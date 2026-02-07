عقب أحداث الشغب.. الاتحاد السوري يصدر عقوبات صارمة ضد نادي أمية

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السوري لكرة القدم، يوم الجمعة، قرارا يقضي بمنع نادي أمية من خوض أي مباراة على ملاعب إدلب حتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشهدت مباراة ناديي أمية وحمص الفداء بالجولة السابعة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم واقعة مؤسفة في نهاية المباراة، إثر اندلاع أعمال شغب واعتداءات طالت حكام المباراة، مما أنهى المباراة قبل نهايتها وأثار صدمة في الوسط الرياضي المحلي.

كما تضمن القرار دعوة اللجنة إلى اجتماع استثنائي طارئ. الهدف من هذا الاجتماع هو استقصاء المعلومات من الجهات ذات الصلة، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة وفقا لمدونة الأخلاق والإجراءات التأديبية الاحقة.

أحداث شغب تنهي مباراة في الدوري السوري

في الدقيقة 89 من عمر اللقاء الذي احتضنه ملعب إدلب البلدي، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم حمص الفداء بهدفين مقابل هدف (2-1)، تفجرت الأوضاع عقب قرار تحكيمي باحتساب ركلة ركنية لصالح الفريق الضيف.

واقتحم عدد من المشجعين أرضية الملعب، حيث تعرض الكادر التحكيمي للاعتداء والضرب، مما دفع القوات الأمنية والمنظمين للتدخل الفوري.

وقد اضطر طاقم التحكيم لمغادرة الملعب ركضا تحت حماية مشددة، قبل أن يتم إجلاؤهم بواسطة سيارة تابعة للهلال الأحمر لضمان سلامتهم بعد حالة الفوضى العارمة.

لا تُعد هذه الواقعة معزولة، حيث تشهد الجولة السابعة من مرحلة الذهاب توترات جماهيرية متصاعدة. فقد سجلت التقارير الرياضية حالات شغب وتجاوزات في مباريات أخرى خلال الفترة ذاتها، مما يضع الاتحاد السوري لكرة القدم أمام تحد كبير لفرض الانضباط وضمان سلامة الكوادر الرياضية.