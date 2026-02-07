هل يسعى ريال مدريد لتكرار صفقة لويس فيغو مع برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يسعى لتكرار صفقة لويس فيغو المثيرة للجدل مع برشلونة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "إل ديس ماركي" الإسبانية، زعم الصحفي سيرو لوبيز أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم برشلونة بيدري.

وقال الصحفي "اللاعب الذي يرغب ريال مدريد في ضمه لموسم 2027-2028، وفقًا لمعلومات وصلت إلى خوان غاتو (صحفي متخصص في سوق الانتقالات)، هو بيدري".

وأضاف "لا شك أنكم ستوافقونني الرأي بأنه سيكون صفقة مدوية، تضاهي ما حدث مع لويس فيغو في موسم 2000-2001".

وتابع "الأمر لا يقتصر على تعزيز صفوفك فحسب، بل يعني أيضاً فقدان برشلونة للاعب أساسي".

وأكد الصحفي روبرتو غوميز الخبر أيضاً، قائلاً "اللاعب الذي يريده فلورنتينو بيريز هو بيدري".

عقبة تعاقد ريال مدريد مع بيدري

وُصف التعاقد بأنه "مستحيل"، لكنه بمثابة "حلم" رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بيريز.

ويرتبط بيدري بعقد مع برشلونة يمتد حتى عام 2030، ويتضمن شرطاً جزائياً ضخماً يبلغ مليار يورو.

يُعدّ من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وعنصراً هاماً في خطط المدرب هانسي فليك. ومنذ انضمامه إلى برشلونة قادماً من لاس بالماس، شارك بيدري في 227 مباراة مع الفريق الكتالوني، مسجلاً 28 هدفاً.

صفقة لويس فيغو

في عام 2000، صدم فيغو كرة القدم الأوروبية برحيله عن برشلونة وانضمامه إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 62 مليون يورو.

في ذلك الوقت، دفع ريال مدريد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرتغالي، والذي كان آنذاك رقماً قياسياً عالمياً في سوق الانتقالات.

أثار هذا غضب جماهير برشلونة، واتهموا فيغو بخيانة النادي.