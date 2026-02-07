موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فالنسيا، الأحد المقبل، في المواجهة التي يستضيفها ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة المتصدر.

وستكون هذه المباراة صعبة على فالنسيا، الذي يعاني في صراع الهبوط، حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم

تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، الأحد 8 فبراير/شباط 2026 على ملعب "ميستايا".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

beIN SPORTS 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد

تيبو كورتوا، ألفارو كاريراس ، دافيد ألابا، ديان هاوسن، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينغا، أوريليان تشواميني، أردا غولر، رودريغو جويس، مبابي، ماستانتونو.

ورغم الخسارة (2-4) أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، عاد ريال مدريد سريعا لطريق انتصارات وفاز في الدوري على رايو فايكانو (2-1) ما يعكس قوة الفريق واستقراره تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

ولن يشارك جود بيلينغهام في المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، فيما قد يعود ترينت ألكسندر أرنولد للمشاركة لأول مرة مع الفريق، وإن كان لم يتأكد بعد من مشاركته.