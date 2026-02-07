ترمب يعلق على استهجان نائبه في افتتاح الأولمبياد الشتوي

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من شأن صيحات الاستهجان التي وجهت إلى نائبه جيه دي فانس خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو–كورتينا 2026" في مدينة ميلانو الإيطالية.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن الواقعة، أبدى ترمب دهشته من رد فعل الجمهور في ملعب سان سيرو، ودافع عن نائبه مؤكدا أن تلك الصيحات لا تعكس موقف الشارع الأمريكي، وقال: "هذا أمر مثير للدهشة، لأن الناس يحبونه. في هذا البلد لا يطلقون عليه صيحات استهجان"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

وجاءت صيحات الاستهجان في اللحظة التي ظهر فيها فانس لبضع ثوان على شاشة العرض العملاقة في ملعب ميلانو، إلى جانب زوجته أوشا فانس، وهما يلوحان بالأعلام الأمريكية أثناء موكب استعراض الوفود المشاركة في حفل الافتتاح.

وتناقضت ردة فعل الجمهور بشكل لافت، إذ حظي الرياضيون الأمريكيون باستقبال حار وتصفيق واسع من مدرجات الملعب الشهير، ما أبرز التباين الواضح بين الترحيب بالبعثة الرياضية وردة الفعل تجاه نائب الرئيس.

وشهد حفل الافتتاح أيضا احتجاجات في شوارع المدينة، حيث تظاهر مئات الطلاب رفضا لوجود عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ضمن الترتيبات الأمنية الخاصة بالألعاب، وذلك في ظل تشديد أمني ملحوظ فرضته السلطات الإيطالية.

وفي سياق متصل، تعرض الوفد الإسرائيلي، الذي يضم تسعة رياضيين، لصيحات استهجان فور مروره في ملعب سان سيرو، حيث سمعت هتافات من بعض الجماهير التي رفعت شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية.