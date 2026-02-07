بنزيمة يرد على الشائعات.. لماذا غادرت الاتحاد وما صحة عدم توديع زملائك؟

لم يكتفِ النجم الفرنسي كريم بنزيمة بخطف الأنظار فوق أرضية الملعب في أول ظهور له بقميص الهلال، بل امتد تأثيره إلى قاعة المؤتمرات الصحفية، ليرد بحدة على الشائعات التي لاحقته عقب رحيله المثير للجدل عن نادي الاتحاد.

بنزيمة يتوهج مع الهلال

بعد أسابيع من التكهنات والتقارير حول فسخ عقده مع "العميد" إثر خلافات إدارية وفنية، فجّر بنزيمة طاقته في أول مباراة له مع الهلال يوم الخميس الماضي. وسجل "حامل الكرة الذهبية" السابق ثلاثية (هاتريك) قاد بها فريقه الجديد لاكتساح فريق الأخدود، ليؤمن صدارة الهلال للدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي المطارد.

بنزيمة يرد على الشائعات.. لماذا غادرت الاتحاد؟

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، كان السؤال الذي يشغل الشارع الرياضي حاضراً بقوة: "لماذا رحلت عن الاتحاد؟". بنزيمة، بخبرته الطويلة في التعامل مع الإعلام، فضل مراوغة السؤال قائلاً: "دعونا نتحدث فقط عن المباراة.. أشعر بارتباط كبير بهذه المجموعة (الهلال) وهذا النادي".

ما صحة عدم توديع زملائك؟

لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل كانت حول ما أُشيع عن مغادرته أسوار نادي الاتحاد دون وداع زملائه السابقين. وعند سؤاله عن صحة هذه الادعاءات، جاء رد بنزيمة مقتضباً وحمالاً للأوجه، حيث قال بنبرة واثقة: "هل تعلمون؟ هل تعلمون؟.. اسألوهم هم! اسألوهم".

اعتبر المحللون هذا الرد إشارة واضحة من بنزيمة بأنه قام بواجب الوداع تجاه اللاعبين، ملمحاً إلى أن أي رواية أخرى قد تكون ناتجة عن أطراف داخل النادي تحاول تشويه صورة رحيله.