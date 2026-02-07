برشلونة ينسحب من مشروع دوري السوبر الأوروبي

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت انسحابه رسميا من مشروع دوري السوبر الأوروبي ليصبح ريال مدريد المدافع الوحيد المتبقي عن بطولة هددت لفترة وجيزة بأن تكون منافسا لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي عبر وسائل التواصل: "يعلن نادي برشلونة أنه أبلغ شركة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية اليوم رسميا بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مهاجم مايوركا "موريكي" يرفض مديح برشلونة

مهاجم مايوركا "موريكي" يرفض مديح برشلونة list 2 of 2 من الزنزانة إلى البريميرليغ.. لاعب اكتُشفت موهبته في السجن end of list

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة ألمح في يناير كانون الثاني الماضي إلى استعداد النادي للمضي قدما وحث الأندية الراغبة في الانضمام لدوري السوبر إلى "العودة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وطُرح المشروع في 2021 بهدف إعادة هيكلة كرة القدم للأندية الأوروبية الاحترافية بما يخدم مصالح أكبر وأغنى الأندية.

لكن فكرة إقامة بطولة تقتصر على أندية النخبة فحسب واجهت احتجاجات جماهيرية واسعة ومعارضة حكومية شديدة وعداء قويا من الهيئات المنظمة للعبة مما أدى إلى انهيارها فعليا في غضون أيام من الإعلان عنها.

وتجعل هذه الخطوة برشلونة يسير في ركب النظام الحالي لمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كان المشروع قد تراجع بشكل كبير على مر السنين. ولم يتبق من الأندية الأصلية الثلاثة الإسبانية والثلاثة الإيطالية والستة الإنجليزية سوى ريال مدريد وبرشلونة بعد انسحاب يوفنتوس، أحد الأعضاء المؤسسين، في يوليو/ تموز 2023.

ويواصل ريال مدريد، النادي الوحيد المتبقي، النضال من أجل هذا المفهوم بينما يسعى للحصول على تعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعرقلة إطلاق دوري السوبر الأصلي.