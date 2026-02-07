بالفيديو.. الاتحاد يهاجم التحكيم بعد خسارته أمام النصر في الدوري السعودي

هاجم نادي الاتحاد التحكيم عقب خسارته صفر-2 أمام النصر في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين أمس الجمعة.

وخسر الاتحاد أمام النصر بهدفي ساديو ماني قرب النهاية وأنجيلو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند 34 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع في ترتيب الدوري بينما ارتفع رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه بتطبيق إكس (X) للتواصل الاجتماعي "يعرب نادي الاتحاد عن استيائه من الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي النصر والتي أثرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته بعد تجاهل احتساب ركلتي جزاء واضحتين ومستحقتين لصالح الفريق".

وأضاف "إحدى هذه الحالات كانت واضحة وصريحة، كما أظهرت المراجعات عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أحقية احتسابها إلا أنه لم يتم الأخذ بذلك وهو ما يثير الاستغراب حول آلية الاستفادة المثلى من التقنية لضمان تصحيح القرارات المؤثرة".

وتوقف اللعب في الدقيقة 11 لمراجعة تقنية الفيديو للشك في وجود لمسة يد على محمد سيماكان مدافع النصر قبل استمرار مجريات المباراة.

واختتم الاتحاد بيانه بمطالبة اللجان المعنية "بضرورة مراجعة هذه الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدالة ونزاهة التحكيم والحفاظ على مصداقية المسابقة وثقة الجمهور".