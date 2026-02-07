الكواري يتوج بلقب رالي قطر الدولي رفقة شقيقه

شهدت العاصمة القطرية الدوحة ختاما استثنائيا لمنافسات رالي قطر الدولي 2026، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث استعاد السائق القطري عبد العزيز الكواري أمجاده التاريخية باقتناص اللقب بعد غياب دام 14 عاما.

ونجح الكواري رفقة ملاحه وشقيقه ناصر الكواري في فرض سيطرتهما على المراحل الأخيرة من الرالي المكون من 12 مرحلة خاصة بالسرعة، مسجلين زمنا إجماليا قدره ساعة واحدة و59 دقيقة و21 ثانية على متن سيارة "سكودا فابيا آر اس رالي 2".

الانتصار الثالث

وجاء هذا الفوز ليعيد للأذهان باكورة انتصارات الشقيقين في قطر عام 2012، ليحصد بذلك عبد العزيز الكواري الانتصار الثالث في مسيرته، فيما كلل شقيقه ناصر عودته من الاعتزال بنجاح باهر.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عبد العزيز الكواري "كان من الرائع العودة والفوز في رالي قطر، ولم أدفع بنسبة 100 في المئة، ولم أتعرض لأي عقوبة أو حالة انثقاب في الإطار، حيث كنت الوحيد غالبا الذي لم يحدث معه ذلك".

وأضاف "فريقي قام بعمل رائع تكلل بالنجاح، وأشكر الاتحاد القطري للسيارات وفريق سارازان موتورسبورت على دعمهم، وأتمنى الاستمرار واستكمال بقية جولات بطولة الشرق الأوسط".

من جانبه، أوضح شقيقه الملاح ناصر الكواري "شعرت بتحقيق الفوز في رالي قطر عندما كان يشجعني شقيقي ويحاول إقناعي للعودة والمشاركة، وأنا سعيد جدا بهذا الفوز وبنهاية مسيرتي الرياضية بصورة مميزة في بلادي قطر".