من الزنزانة إلى البريميرليغ.. لاعب اكتُشفت موهبته في السجن

يُعد الدولي الجامايكي جيمي لورانس أحد أكثر اللاعبين غرابة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يعد اللاعب الوحيد الذي اكتُشفت موهبته أثناء قضائه عقوبة بالسجن.

لورانس -البالغ من العمر 55 عاما- بدأ حياته في جنوب لندن ودخل في مشكلات مع الشرطة لأول مرة في سن 17 عاما بعد أن عاد والداه إلى جامايكا.

حُكم على لورانس بالسجن ثلاث سنوات، لكنه عاد للجرم بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه في مايو/أيار عام 1991، ثم حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة السطو المسلح وأُرسل إلى سجن كامب هيل في جزيرة وايت.

وعن تلك الفترة قال لورانس في برنامج "ذا وورم داون": "عندما كان والداي هنا، لم أكن أفتعل المشكلات، كنت ولدا صالحا، أذهب إلى المدرسة وأتلقى تعليمي. لكن بعد رحيلهم انخرطت في أمور في منطقتي لا أفتخر بها".

التحول المفاجئ: من السجن إلى الدوري الإنجليزي

في عمر 22 عاما بدا أن مسيرته الكروية قد انتهت قبل أن يحدث تحول غير متوقع خلال مباراة لفريق السجن. فقد سجل هدفين في مباراة ضد فريق محلي شبه محترف يدعى كاوز سبورتس.

ولفتت مهاراته الكروية في وسط الميدان مدرب الفريق المنافس الذي طلب من إدارة السجن السماح له باللعب معهم بانتظام، ووافق مدير السجن على ذلك.

وقال لورانس لصحيفة "ذا أثليتيك" إن إدارة السجن كانت متعاونة جدا معه: "لم تكن هناك إجراءات أمنية. كان يُطلق سراحي في العاشرة صباحا يوم السبت إذا كانت المباراة في البر الرئيسي، ألعبها ثم أعود إلى السجن مساء".

وبالتوازي مع لعبه بشكل منتظم، بدأ مدير أعماله في نادي كاوز سبورتس بمراسلة العديد من الأندية الإنجليزية لتأمين فرصة له للتجربة الاحترافية، كما حظيت قصته الملهمة بتغطية إعلامية وقتها.

وبعد تجربة ناجحة مع سندرلاند عقب الإفراج المشروط، عُرض عليه عقد لمدة عام موسم (1993-1994)، وخاض أول مباراة له ضد ميدلسبره، ومنها انضم لاحقا إلى دونكاستر روفرز ولعب له موسما واحدا (1994-1995).

مسيرة احترافية حافلة وإنجازات دولية

لكن الانطلاقة الحقيقية في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت مع ليستر سيتي بين عامي 1995 و1997 خاض خلالها 47 مباراة مع الثعالب، وفاز بكأس رابطة الأندية المحترفة عام 1997.

وفي عام 2000 استُدعي لتمثيل منتخب جامايكا واستمر معه لغاية عام 2004، لعب خلالها 24 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

في حديثه عام 2024، كشف لورانس عن خطط لتحويل قصته إلى فيلم، وقال إن الممثل الذي يراه مناسبا لتجسيد شخصيته هو "آشلي والترز".