الكاف يعيد "ندالا" حكم نهائي كأس أفريقيا إلى الواجهة

بعد أسابيع قليلة من الجدل الذي رافق نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، تلقى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا دعمًا جديدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بعدما قرر تعيينه لإدارة مباراة يونغ أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في 15 فبراير/شباط الجاري في زنجبار، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا التعيين في وقت لا يزال فيه اسم ندالا مرتبطا بالقرارات التحكيمية المثيرة للجدل في نهائي البطولة القارية بين السنغال والمغرب، والذي انتهى بفوز السنغال (1-0 بعد التمديد). وشهد اللقاء إلغاء هدف للمنتخب السنغالي واحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، إضافة إلى مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب مؤقتا احتجاجا على بعض القرارات.

وأثارت إدارة الدقائق الأخيرة من المباراة انتقادات واسعة، حيث رأى بعض المتابعين أن الحكم لم ينجح في السيطرة على توتر اللقاء، في حين اعتبر آخرون أنه كان هدفا لانتقادات مبالغ فيها.

ورغم الضغوط التي أعقبت النهائي، أبدى الاتحاد الأفريقي دعمه الكامل للحكم، مجددا ثقته به، ومشيدا داخليا بتعامله مع مباراة وُصفت بأنها جرت في أجواء شديدة الحساسية.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه رسالة واضحة من كاف بعدم الانصياع للاعتراضات، لا سيما في ظل إعلان المغرب نيته الطعن في بعض قرارات اللجنة التأديبية.

ويؤكد تعيين ندالا لإدارة مباراة بارزة في دوري أبطال أفريقيا أن الاتحاد الأفريقي يواصل تبني نهج الاستمرارية والثقة في حكامه، حتى في أكثر السياقات توترا وحساسية.