الأرجنتين تقر قانونا كان سيمنع ميسي من تمثيل المنتخب

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عدم استدعاء أي لاعب إلى المنتخبات الوطنية إذا غادر إلى أوروبا دون توقيع عقد احترافي أولاً في الأرجنتين.

وبموجب التشريع الجديد سيُطلب من المواهب الشابة في الأرجنتين الآن توقيع عقد احترافي مع نادٍ أرجنتيني قبل الانتقال إلى الخارج وإلا سيُمنعون من تمثيل المنتخبات.

وبموجب التشريع الجديد يُسمح للاعبين بتوقيع عقود احترافية عند بلوغهم سن الـ16 في الأرجنتين.

ويهدف هذا التشريع، الذي أقره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلى حماية الأندية المحلية من خسارة لاعبيها الواعدين لصالح الأكاديميات الأوروبية.

وكان خافيير مينديز كارتييه، مدير منتخبات الشباب في الاتحاد الأرجنتيني، قد أوضح أن القرار جاء بتوجيه مباشر من رئيس الاتحاد ولجنته التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأندية التي تستثمر في تدريب وتطوير اللاعبين منذ الصغر، ومنع فقدانهم دون مقابل رياضي أو مالي.

التعديل الجديد كان سيحول دون تمثيل ليونيل ميسي لمنتخب "التانغو".

وانضم ميسي، الذي غادر نادي نيولز أولد بويز في سن الـ13 لينضم إلى أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة.

التشريع الجديد، كان سيجعل سبعة لاعبين، تم استدعاؤهم للمنتخب الأرجنتيني الأول منذ سبتمبر/أيلول غير مؤهلين للمشاركة.

أولهم ليونيل ميسي إلى جانب حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، الفائز بكأس العالم 2022، والذي انتقل من أكاديمية إنديبندينتي للشباب إلى أرسنال عام 2010 وجوليانو سيميوني، الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد من أكاديمية ريفر بليت للشباب عام 2019.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين كانوا سيتأثرون بهذا القرار، لاعبا الوسط إيميليانو بوينديا وإنزو بارينيتشيا، بالإضافة إلى المهاجمين خواكين بانيكيلي وفالنتين كاربوني.