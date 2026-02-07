أرسنال يبتعد بصدارة البريميرليغ وبالمر يسجل "هاتريك" لتشيلسي

ابتعد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ووسّع الفارق مع مانشستر سيتي الثاني إلى تسع نقاط مؤقتًا، بعد فوزه على ضيفه سندرلاند 3-0 السبت في الجولة الـ25، فيما واصل مانشستر يونايتد عروضه الرائعة وحقق انتصاره الرابع تواليًا.

ورفع أرسنال الذي حقق فوزه الرابع تواليًا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن سيتي الذي يواجه مضيفه ليفربول الأحد، وأستون فيلا المتعادل مع بورنموث 1-1.

وكان فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا قد تعثّر في مباراتين متتاليتين واكتفى بنقطة واحدة، لكنه استعاد عافيته بسرعة وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا، وتأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد إقصائه تشيلسي، وحقق فوزه الثاني تواليًا في الدوري.

وواجه أرسنال أحد أفضل خطوط الدفاع في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكنه تمكن من اجتيازه في مرة أولى عبر الإسباني مارتن سوبيميندي بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة البلجيكي لياندرو تروسار (42).

وأمّن السويدي البديل فيكتور يوكيريس الفوز بهدف ثان من مسافة قريبة مستغلا تمريرة الألماني كاي هافيرتس (66)، ثم سجل الثاني له ولفريقه من هجمة مرتدة قادها البديل الآخر البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي قدّم له الكرة أمام المرمى الخالي (90+4).

ويُثبت يوكيريس نفسه مباراة تلو الأخرى، بعد انتقادات كثيرة له في بداية الموسم، إذ أصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً في الدوري الإنجليزي (5 أهداف) منذ بداية العام.

بالمر يسجل "هاتريك" لتشيلسي

وعزّز تشيلسي مركزه الخامس بفوزه السهل على مضيفه ولفرهامبتون متذيل الترتيب 3-1 بقيادة المهاجم كول بالمر الذي سجل ثلاثية فريقه (13 و35 من ركلتي جزاء و38)، مقابل هدف للنيجيري تولوالاشي إيمانويل أروكوداري (54).

ورفع الـ"بلوز" رصيدهم إلى 43 نقطة بفارق نقطة عن يونايتد، وأربع عن ليفربول السادس.

وأخفق فيلا بالصعود إلى المركز الثاني بتعادله مع بورنموث بهدف سجله مورغان رودريغيز (22) لهدف البرازيلي رايان (55).

إعلان

وحسم ويستهام صراع القاع مع مضيفه بيرنلي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 15 لبيرنلي.

وقلب إيفرتون النتيجة على مضيفه فولهام وفاز عليه 2-1 بعد تأخره بهدف الأوكراني فيتالي ميكولينكو (18 بالخطأ في مرماه)، قبل تسجيل كيرنان ديوسبري-هال (76) والحارس بيرند لينو بالخطأ في مرماه (83).