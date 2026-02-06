بالفيديو.. احتجاج رافض لمشاركة إسرائيل بأولمبياد الشتاء في ميلانو

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية أمس الخميس، احتجاجا مناهضا لمشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق اليوم الجمعة في المدينة.

وتزامن الاحتجاج مع مرور الشعلة الأولمبية وعربات تابعة لشركتي إيني وكوكاكولا الراعتين للألعاب الأولمبية. حيث عبّر محتجون عن رفضهم لمشاركة إسرائيل في البطولة وتنديدهم بمساهمة الشركات الممولة للإبادة في الأولمبياد.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالفيديو.. إيقاف رياضي في الفنون القتالية لسبب غريب

بالفيديو.. إيقاف رياضي في الفنون القتالية لسبب غريب list 2 of 2 كيف غزت الرياضات المتطرفة العالم؟ end of list

وأظهرت مشاهد أن التحرك الاحتجاجي تركز قرب الجامعة الحكومية في ميلانو، حيث تجمع محتجون رافعين الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل ولمشاركتها في الحدث الرياضي.

وردد المشاركون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، من بينها هتاف “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، في إطار تحركات تضامنية تتزامن مع فعاليات رياضية دولية تشهدها المدينة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة احتجاجات تشهدها مدن أوروبية، تعبيرا عن رفض مشاركة إسرائيل في مناسبات رياضية وثقافية، وربطها بالعدوان على الفلسطينيين، بحسب المحتجين.