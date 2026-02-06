موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا في الدوري الإسباني والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تعود الإثارة مجددا إلى منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حيث يستمر الصراع بين برشلونة وريال مدريد على صدارة جدول الترتيب.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مايوركا على ملعب كامب نو، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني 2025-2026

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، غدا السبت 7 فبراير/شباط 2026 على ملعب "كامب نو".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 5:15 مساء بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

beIN SPORTS 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة:

خوان غارسيا، أليخاندرو بالدي، إريك غارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي، فرينكي دي يونغ، داني أولمو، فيرمين لوبيز، ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين جمال.

التشكيلة المحتملة لمايوركا:

ليو رومان، ديفيد لوبيز، مارتين فاليجينت، بابلو مافيو، يوهان موخيكا، سيرغي داردير، عمر ماسكاريل، صموئيل كوستا، توني لاتو، جان فيرغيلي، فيدات موريكي.