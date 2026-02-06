شاهد: موقف طريف بين محرز ومشجع أهلاوي

شهدت مباراة الأهلي ونظيره الحزم في الدوري السعودي لقطة طريفة جمعت النجم الجزائري رياض محرز بأحد مشجعي "الراقي"، بعدما توجه لاعب الأهلي لتنفيذ ركلة ركنية، قبل أن يطالبه أحد المشجعين القريبين من أرضية الملعب بالحصول على قميصه.

وردّ محرز على الطلب بإشارة طريفة أوحت وكأنه يسأل المشجع ما إذا كان يريد منه نزع القميص وتسليمه له في تلك اللحظة، ما أثار موجة من الضحك بين الجماهير الحاضرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالفيديو.. رونالدو يتلقى هدية مزدوجة في عيد ميلاده

بالفيديو.. رونالدو يتلقى هدية مزدوجة في عيد ميلاده list 2 of 2 رقم قياسي جديد في عدد صفقات الميركاتو الشتوي 2026 end of list

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نالت اللقطة إعجاب المتابعين الذين أشادوا بعفوية وروح الدعابة التي يتمتع بها النجم الجزائري داخل الملعب.

وفاز الأهلي على الحزم بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الإنماء، في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن.

وسجل الإنجليزي إيفان توني، هداف الدوري، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 58، ثم أضاف سلطان تنكر مدافع الحزم الهدف الثاني في مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 76.

ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً قبل اكتمال الجولة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

وقد يحتفظ الأهلي بوصافة الترتيب حال خسارة النصر، أمام حامل اللقب الاتحاد بالمباراة التي تقام اليوم الجمعة ضمن نفس الجولة.