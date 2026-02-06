أعلى من 8 لاعبين في ريال مدريد… كم راتب والدة مبابي؟

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن فايزة العماري وقّعت عقدا مع نجلها كيليان مبابي يضمن لها الحصول على 4.5 ملايين يورو صافيا سنويا، مقابل إدارتها لكافة تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته المهنية والمالية.

وأوضحت والدة مبابي في حديث سابق أن إحدى أبرز النقاشات بينها وبين مبابي كانت تتعلق بنسبة العمولة من دخله، حيث طالبت في البداية بالحصول على 50%، قبل أن يرفض اللاعب ذلك.

وبعد شدّ وجذب بين الطرفين، هددت بالتوقف عن العمل معه إذا لم يتم الاتفاق على نسبة لا تقل عن 30%، وهو ما وافق عليه في النهاية.ما يعكس حجم التأثير الذي بات لوكلاء اللاعبين وأفراد عائلات النجوم الكبار في كرة القدم الحديثة.

أعلى من 8 لاعبين في ريال مدريد

هذا الراتب يضع فايزة العماري في موقف لافت داخل أروقة النادي الملكي، إذ يفوق دخلها السنوي رواتب عدد من لاعبي النادي، خاصة من فئة الشباب والبدلاء، مثل أسينسيو، ماستانتونو، غونزالو، لونين، فران غارسيا، غولر وبراهيم دياز.

علما أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ يُوجَّه لدعم مؤسسة كيليان مبابي التي أُسست عام 2020 لمساعدة الأطفال والشباب في مجالات التعليم والرياضة والثقافة.