أعلى من 8 لاعبين في ريال مدريد… كم راتب والدة مبابي؟

MADRID, SPAIN - JULY 16: Real Madrid new signing, Kylian Mbappe (3L) poses for a photo with former Real Madrid player and coach, Zinedine Zidane (L), former Real Madrid player, Pirri (R) and President of Real Madrid, Florentino Perez Rodriguez (2R) and his parents, father, Wilfried Mbappe (2L) and mother, Fayza Lamari (3R) as he is unveiled at Estadio Santiago Bernabeu on July 16, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
كيليان مبابي رفقة والدته فائزة العماري خلال تقديمه مع نادي ريال مدريد في يوليو 2024 (غيتي إيميجز)
Published On 6/2/2026
آخر تحديث: 10:34 (توقيت مكة)

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن فايزة العماري وقّعت عقدا مع نجلها كيليان مبابي يضمن لها الحصول على 4.5 ملايين يورو صافيا سنويا، مقابل إدارتها لكافة تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته المهنية والمالية.

وأوضحت والدة مبابي في حديث سابق أن إحدى أبرز النقاشات بينها وبين مبابي كانت تتعلق بنسبة العمولة من دخله، حيث طالبت في البداية بالحصول على 50%، قبل أن يرفض اللاعب ذلك.

وبعد شدّ وجذب بين الطرفين، هددت بالتوقف عن العمل معه إذا لم يتم الاتفاق على نسبة لا تقل عن 30%، وهو ما وافق عليه في النهاية.ما يعكس حجم التأثير الذي بات لوكلاء اللاعبين وأفراد عائلات النجوم الكبار في كرة القدم الحديثة.

epa12665578 Real Madrid's Franco Mastantuono gestures during the UEFA Champions League soccer match between Real Madrid and AS Monaco, in Madrid, Spain, 20 January 2026. EPA/JUANJO MARTIN
يحصل ماستانتونو على راتب صاف قدره 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد بحسب موقع كابولوجي (الأوروبية)

أعلى من 8 لاعبين في ريال مدريد

هذا الراتب يضع فايزة العماري في موقف لافت داخل أروقة النادي الملكي، إذ يفوق دخلها السنوي رواتب عدد من لاعبي النادي، خاصة من فئة الشباب والبدلاء، مثل أسينسيو، ماستانتونو، غونزالو، لونين، فران غارسيا، غولر وبراهيم دياز.

علما أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ يُوجَّه لدعم مؤسسة كيليان مبابي التي أُسست عام 2020 لمساعدة الأطفال والشباب في مجالات التعليم والرياضة والثقافة.

