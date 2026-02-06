عقد احترافي لنجل أسطورة مانشستر يونايتد البالغ 16 عاما

قدمت إدارة مانشستر يونايتد عرضا رسميا للمهاجم الشاب كاي روني (16 عاما) نجل أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، يتضمن عقدا احترافيا يمتد لأربع سنوات.

ووفقا لما أورده موقع "سبورت بايبل" نقلا عن مصادر بريطانية، تشير التفاصيل المالية للعقد إلى حصول كاي على منحة دراسية لمدة عام واحد، وبمجرد بلوغ اللاعب عامه 17 سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 63 ألف دولار)، بالإضافة إلى مكافأة توقيع سنوية.

خاض كاي روني، أول مباراة له على ملعب أولد ترافورد الشهر الماضي، حين دخل كبديل لفريق يونايتد تحت 18 عاما خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد ديربي كاونتي.

عقود احترافية لشباب مانشستر يونايتد

أفادت صحيفة "ذا صن" بأن 14 لاعبا، -من بينهم كاي إضافة إلى جيسي ابن مايكل كاريك المدرب الحالي للفريق الأول-، عرض عليهم عقد منحة دراسية لمدة عام واحد من قبل بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة.

وأضاف التقرير أنه بمجرد أن يبلغ اللاعبون 17 عاما، سينتقلون إلى عقد احترافي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 63 ألف دولار) سنويا.

وأشار التقرير إلى أن كاي وعائلته لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقبلون العرض أم لا.

وإذا تم توقيع العقد، ستتيح المنحة الدراسية للاعب البالغ 16 عاما متابعة تعليمه مع الاستمرار في التدريب وتمثيل فرق الناشئين بالنادي، كما قد يتاح له نظريا تمثيل الفريق الأول، رغم أن هذه الإمكانية تبدو غير مرجحة خلال مدة المنحة بينما يكتسب خبرته مع فريق تحت 18 عاما.

وسيكون أمام هؤلاء اللاعبين وعائلاتهم مهلة حتى شهر يوليو/ تموز القادم لاتخاذ قرار بشأن توقيع العقود والبقاء في اليونايتد أو اختيار الانتقال والتوقيع في ناد آخر.

انضم كاي روني إلى يونايتد في سن الحادية عشرة بعد قضائه أربع سنوات في أكاديمية مانشستر سيتي. وتدرج في صفوف الناشئين، وأظهر براعة شبيهة بتلك التي تمتع بها والده حيث سجل 56 هدفا وصنع 28 تمريرة حاسمة لفريق تحت 12 عاما خلال موسم 2021/2022.