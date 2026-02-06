رياضة|بطولات أوروبية|أوروبا

قائمة أكثر الفرق إمتاعا في كرة القدم الحديثة

Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz (2L) celebrates scoring his team's second goal with team mates during the German first division Bundesliga football match between Hamburger SV and FC Bayern Munich in Hamburg, northern Germany on January 31, 2026. (Photo by Ibrahim OT / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
بايرن ميونخ الألماني أكثر الفرق إمتاعا في في العالم بحسب مرصد كرة القدم (الفرنسية)
Published On 6/2/2026
آخر تحديث: 09:53 (توقيت مكة)

كشف تقرير صادر عن مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية "سي إيه آي إس" (CIES) عن أكثر الفرق إمتاعا في كرة القدم الحديثة.

وتصدر بايرن ميونخ الألمانية قائمة الفرق الأكثر إمتاعا في العالم، متقدما على باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما حل برشلونة الإسباني ثالثا، وباير ليفركوزن الألماني رابعا.

وضم التصنيف مفاجآت لافتة، إذ يحتل ريال مدريد المركز 14 خلف الاتحاد السعودي في المركز 13، بينما جاء مانشستر سيتي وأولمبيك مرسيليا ضمن العشرة الأوائل.

تفوق في الاستحواذ وإيقاع التمرير

واعتمد مرصد كرة القدم أربعة معايير أساسية لإعداد هذا التصنيف، هي:

  • قصر المسافات بين التمريرات.
  • سرعة تداول الكرة خلال فترات الاستحواذ.
  • مدة الاستحواذ.
  • نسبة اللعب الأرضي، أي "عدد الكرات المستلمة في الثلث الهجومي تحت مستوى الركبة".

وأظهر باريس سان جيرمان تفوقا واضحا في اثنين من هذه المؤشرات، إذ جاء ثالثا من حيث أعلى إيقاع للتمرير، واحتل الصدارة عالميا من حيث مدة الاستحواذ على الكرة.

وشمل التصنيف تحليل بيانات 915 فريقا ينتمون إلى 58 دوريا مختلفا حول العالم، وهو ما يعكس شمولية الدراسة ودقتها.

وتاليا العشرة الأوائل في قائمة أكثر الفرق إمتاعا في كرة القدم الحديثة:

  1. بايرن ميونخ الألماني
  2. باريس سان جيرمان الفرنسي
  3. برشلونة الإسباني
  4. باير ليفركوزن الألماني
  5. كولومبوس الأمريكي
  6. مانشستر سيتي الإنجليزي
  7. نورشيلاند الدنماركي
  8. سانت إيتيان الفرنسي
  9. سيلتيك الإسكتلندي
  10. أولمبيك مرسيليا الفرنسي
المصدر: الصحافة الفرنسية

