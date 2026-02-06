كشف تقرير صادر عن مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية "سي إيه آي إس" (CIES) عن أكثر الفرق إمتاعا في كرة القدم الحديثة.

وتصدر بايرن ميونخ الألمانية قائمة الفرق الأكثر إمتاعا في العالم، متقدما على باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما حل برشلونة الإسباني ثالثا، وباير ليفركوزن الألماني رابعا.

وضم التصنيف مفاجآت لافتة، إذ يحتل ريال مدريد المركز 14 خلف الاتحاد السعودي في المركز 13، بينما جاء مانشستر سيتي وأولمبيك مرسيليا ضمن العشرة الأوائل.

تفوق في الاستحواذ وإيقاع التمرير

واعتمد مرصد كرة القدم أربعة معايير أساسية لإعداد هذا التصنيف، هي:

قصر المسافات بين التمريرات.

سرعة تداول الكرة خلال فترات الاستحواذ.

مدة الاستحواذ.

نسبة اللعب الأرضي، أي "عدد الكرات المستلمة في الثلث الهجومي تحت مستوى الركبة".

وأظهر باريس سان جيرمان تفوقا واضحا في اثنين من هذه المؤشرات، إذ جاء ثالثا من حيث أعلى إيقاع للتمرير، واحتل الصدارة عالميا من حيث مدة الاستحواذ على الكرة.

وشمل التصنيف تحليل بيانات 915 فريقا ينتمون إلى 58 دوريا مختلفا حول العالم، وهو ما يعكس شمولية الدراسة ودقتها.

وتاليا العشرة الأوائل في قائمة أكثر الفرق إمتاعا في كرة القدم الحديثة: