فليك يتهرب من حسم مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

تهرب المدير الفني لبرشلونة هانسي فليك من الإجابة بشكل حاسم عن أسئلة تتعلق بمستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان محور تكهنات واسعة في كتالونيا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المهاجم المخضرم بنهاية الموسم الحالي، في الوقت الذي لم يعد خلاله لاعبا أساسيا في صفوف برشلونة مؤخرا، مما زاد من حدة التكهنات المتعلقة بمستقبله داخل قلعة (كامب نو).

وقبل مواجهة برشلونة ضد ريال مايوركا، غدا السبت بالدوري الإسباني (La Liga)، سئل فليك عما إذا كان قلقا أكثر بشأن عدد الفرص التي يهدرها فريقه، أم عدد الفرص التي يتيحها، خاصة أن المباريات الأخيرة شهدت سيطرة من جانب فريقه دون استغلال الفرص بالشكل الأمثل على أرض الملعب.

ويتصدر برشلونة (حامل اللقب) ترتيب الليغا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة أمام غريمتها التقليدية ريال مدريد، مع تبقي 16 مرحلة على نهاية الموسم.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة: "أنا سعيد جدا بأداء فريقنا. بالطبع، نحتاج لمزيد من التركيز أمام المرمى، لكن الفريق يسير على الطريق الصحيح. أمام مايوركا، يتعين علينا الحذر من موريكي، الذي يقدم موسما رائعا".

في الوقت نفسه، يعتبر ليفاندوفسكي (37 عاما) أحد اللاعبين الذين لم يستغلوا الفرص بشكل كاف، وهو أمر أثار الدهشة.

وذكرت تقارير إخبارية مؤخرا أن برشلونة يعتزم مناقشة تمديد عقد اللاعب للموسم المقبل، بينما كان الرأي السائد طوال العام هو أن برشلونة سيبحث عن بديل له.

وتهرب المدرب الألماني من الإجابة الحاسمة لمستقبل اللاعب حينما سئل عما إذا كان قد تحدث مع ليفاندوفسكي بشأن تقليص دوره ومستقبله، قائلا: "بالطبع تحدثنا عن هذا الأمر، لكن لم ينته الموسم بعد".

وأضاف: "ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عنه. لا أعرف ما سيحدث. أعلم أنه يرغب في اللعب أكثر، والحصول على دقائق لعب أكثر، فهو في حالة جيدة. كما يجب أن أقول إنه يعشق اللعب لبرشلونة، ولا أعرف ما سيحدث في نهاية الموسم. لا نعلم ما سيحدث مع النادي. سنعرف ذلك في المستقبل".