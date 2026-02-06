غوارديولا يرد على انتقادات المجلس اليهودي ويجدد رفضه "قتل الأبرياء" في غزة

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا اليوم الجمعة، أنه سيتحدث علنًا كلما "قُتل أبرياء" في العالم، ردًا على انتقادات مجلس ممثلي الجالية اليهودية في مانشستر.

غوارديولا يرد على انتقادات المجلس اليهودي

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز "لماذا لا يُسمح لي بالتعبير عما أشعر به؟ لمجرد أنني مدرب؟ أنا لا أوافق، لكنني أحترم جميع الآراء".

وأضاف "يُقتل أبرياء، وأنا أدين ذلك بشدة".

وتأتي تصريحات غوارديولا الأخيرة رد على الانتقادات التي تعرض لها من مجلس ممثلي اليهود في منطقة مانشستر الكبرى عقب تصريحات أدلى بها قبل قبل مباراة إياب نصف نهائي كأس كاراباو بين مانشستر سيتي ونيوكاسل، الأربعاء الماضي.

وطالب بيان صادر عن المجلس، أمس الخميس غوارديولا بأن "يركز على كرة القدم بدلا من القضايا السياسية الدولية".

غواردويلا متمسك برفض "الإبادة الجماعية في فلسطين"

وخلال تصريحاته الأربعاء، تطرق غوارديولا إلى مقتل وإصابة الأطفال في مناطق النزاع، قائلا إن "اللقطات التي أشاهدها تؤلمني".

وأشار إلى الصراعات العالمية قائلا "لم يسبق في تاريخ البشرية أن كانت المعلومات أمام أعيننا بهذا الوضوح، الإبادة الجماعية في فلسطين، وما حدث في أوكرانيا وروسيا والسودان".

وأكد غوارديولا على رغبته في استثمار موقعه للتحدث بصراحة والدعوة إلى مجتمع أفضل.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، استمرت عامين وخلَّفت نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء وكبار في السن.