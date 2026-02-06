بالفيديو.. رونالدو يتلقى هدية مزدوجة في عيد ميلاده

تعبيرا عن شغفه وحبه الكبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدم المهاجم الزامبي فاشيون ساكالا، لاعب نادي الفيحاء السعودي، جائزة رجل المباراة التي فاز بها إلى النجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بمناسبة عيد ميلاده الـ 41.

وفي تصريحاته عقب فوز الفيحاء على النجمة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وجه ساكالا تحية خاصة أثناء تسلمه الجائزة قائلًا: "يوم ميلاد سعيد رونالد، هذه من أجلك".

وحصل ساكالا على جائزة رجل المباراة، وساهم في رفع رصيد الفيحاء إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولفت ساكالا الأنظار خلال المباراة أيضا باحتفاله المميز بعد هدفه الأول، مقلدا الحركة الشهيرة لكريستيانو رونالدو، في إشارة إلى إعجابه الكبير بالنجم البرتغالي.

وسجل ساكالا الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد انطلاقة فردية مميزة وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ثم صنع الهدف الثالث لزميله جيسون ريميسيرو (57)، بينما أضاف صبري دهل الهدف الثاني في الدقيقة 39.

واحتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الحادي والأربعين أمس الخميس 5 فبراير/شباط، حيث ولد النجم البرتغالي عام 1985.