رقم قياسي جديد في عدد صفقات الميركاتو الشتوي 2026

سجلت أندية كرة القدم حول العالم رقما قياسيا جديدا في سوق الانتقالات الشتوية من حيث عدد الصفقات المنجزة، رغم تراجع إجمالي قيمة الصفقات مقارنة بالرقم القياسي المسجل العام الماضي، وفق ما أفاد به الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان الخميس.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2026 زيادة بنسبة 3% في عدد الصفقات مقارنة بالرقم القياسي المسجّل في العام السابق، حيث تم إتمام أكثر من 5900 صفقة دولية.

ومع ذلك، بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات أكثر من 1.9 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بنسبة 18% مقارنة بالرقم القياسي المسجّل في يناير/كانون الثاني 2025 والبالغ 2.35 مليار دولار.

كانت الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا، حيث أنفقت أكثر من 363 مليون دولار، بانخفاض كبير عن 623 مليون دولار في 2025، لكنها لا تزال متقدمة بفارق كبير عن الأندية الإيطالية في المركز الثاني (283 مليون دولار).

ودخلت الأندية البرازيلية قائمة أكبر ثلاثة مستثمرين هذا العام، بعد أن أنفقت 180 مليون دولار، منها نحو 49 مليون دولار نتيجة تعاقد فلامنغو مع لوكاس باكيتا من وست هام الإنجليزي.

وتراجعت الأندية السعودية التي أنفقت بقوة العام الماضي، حيث كانت في المركز الرابع بـ213 مليون دولار، إلى المركز السادس هذا العام (101 مليون دولار).

وعلى غرار العام الماضي، تصدرت الأندية الفرنسية قائمة أكبر العائدات المالية، بإجمالي 218 مليون دولار (مقابل 373 مليون دولار في 2025)، متفوقة على الأندية الإيطالية والبرازيلية والإنجليزية والإسبانية.

وعلى صعيد كرة القدم النسائية، سجلت فترة الانتقالات رقما قياسيا من خلال إنفاق نحو 10 ملايين دولار الشهر الماضي، بزيادة بلغت 85 في المئة عن العام الماضي، رغم تراجع عدد الصفقات بنسبة 6 % إلى 420 صفقة هذا العام.

وكانت الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا في هذا المجال أيضا، بمجموع 5 ملايين دولارات.