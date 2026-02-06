غاب عن مواجهة النصر ضد الاتحاد.. رابطة الدوري السعودي ترد على "تمرد" رونالدو

تحول الاحتفال بعيد ميلاد الأسطورة كريستيانو رونالدو الـ41 إلى "أزمة تمرد" مستمرة بسبب غيابه عن فريقه النصر للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

رغم أن لقب الدوري لا يزال في الملعب، اختار رونالدو التصعيد؛ فبعد غيابه عن مواجهة الرياض، غاب اليوم الجمعة من قائمة "الكلاسيكو" أمام الاتحاد. هذا الغياب الذي وصفه الصحفي "فابريزيو رومانو" بأنه "ليس إصابة ولا مشكلة فنية"، بل هو موقف احتجاجي صريح ضد ما يراه اللاعب "انحيازاً" في توزيع الصفقات الكبرى خاصة بعد انتقال كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الغريم التقليدي الهلال.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن رونالدو رفض خوض مباراة النصر ضد الرياض التي أقيمت الأحد الماضي بشكل متعمد، احتجاجا منه على الطريقة التي يدار بها فريقه وعدم تدعيم صفوفه بصفقات قوية على غرار أندية أخرى.

وبعد عودة رونالدو للتدريب الأربعاء الماضي ونشره صورته أثناء التدريب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقد الجميع أن الأزمة انتهت ولكن غيابه اليوم عن مواجهة الاتحاد يؤكد عكس ذلك.

رابطة دوري روشن ترد على "تمرد" رونالدو

وجاء غياب رونالدو عن القمة ضد الاتحاد بعد ساعات من تصريحات حازمة لمتحدث باسم رابطة الدوري السعودي للمحترفين نشرتها (بي بي سي)، رد فيها على "تمرد" النجم البرتغالي على ناديه ورسم فيها المتحدث، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، خطاً فاصلاً بين نجومية اللاعب واستقلالية القرار الرياضي، مؤكداً أن المنظومة تقوم على مبدأ "التساوي في القواعد". وجاء في نص بيانه:

"يقوم الدوري السعودي للمحترفين على مبدأ بسيط: يعمل كل نادٍ بشكل مستقل وفقًا للقواعد نفسها. القرارات المتعلقة بالانتقالات والإنفاق تُتخذ من قِبل الأندية ذاتها، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي، وهو إطار ينطبق على الجميع دون استثناء".

إعلان

ولم تخلُ التصريحات من "لهجة حازمة" وُجهت مباشرة لرونالدو، فبينما أشاد المسؤول بالتزام اللاعب التاريخي مع النصر، إلا أنه وضع حداً لطموحاته في التدخل بسياسات المنافسين، قائلاً: "كأي منافس من النخبة، يتوق كريستيانو للفوز، لكن لا أحد – مهما بلغت شهرته – يملك صلاحية فرض قراراته خارج أسوار ناديه. التحركات الأخيرة في سوق الانتقالات أثبتت هذه الاستقلالية؛ فكل نادٍ اختار نهجه الخاص وفق حدوده المالية المعتمدة".

وختم عضو رابطة الدوري السعودي تصريحاته القوية بجملة غامضة لا يعلم ماذا يقصد بها: "كل شيء لا يزال ممكناً".

الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان "صاروخ ماديرا" سيخضع لقوانين الدوري السعودي وناديه، أم أن هذا الإضراب هو بداية النهاية لرحلته في الملاعب السعودية.