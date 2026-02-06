بعد شجارهما..كيف كان موقف كوكوريلا من التصالح مع تراوري؟

شهد الديربي اللندني الأخير بين تشيلسي وضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي لحظات متوترة تحولت فيها أرض الملعب إلى ما يشبه حلبة مصارعة، إثر مناوشات بالأيدي بين اللاعبين في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وبعد نحو 5 أيام من تلك المباراة، كشف الإسبانيان مارك كوكوريلا من تشيلسي وأداما تراوري من وست هام في مقابلة حوارية بالفيديو عن كواليس ما جرى في ذلك اليوم، حيث تطرقا للحادثة بشكل ودي ومطمئن.

استعرض كوكوريلا الموقف، موضحًا أن التوتر داخل أجواء المباراة كان السبب وراء تصاعد الأمور، وأن ما حدث كان نتيجة لحظة، لا نية مسبقة.

من جانبه، قدم تراوري اعتذارًا مباشرًا لكوكوريلا على الهواء، مؤكّدًا أن ما جرى لم يكن مقصودًا وأن الموقف انتهى داخل حدود الملعب فقط.

وأبدى كوكوريلا تجاوبه بروح رياضية، مؤكدًا أن كل شيء أصبح خلفهما، مع لمسة من الدعابة التي خففت من حدة الحدث وأعادت الأمور إلى نصابها وقال كوكوريلا إنه لو التقى أداما في الطريق قبل هذا الحديث بينهما كان سيتردد في إلقاء التحية ولكنه الأن سعيد بما أنهما يتبادلان الحديث عن بعد ومن خلف الشاشات.

الحوار بين اللاعبين أظهر أن حتى أكثر اللحظات توترًا في كرة القدم يمكن أن تنتهي بالاحترام المتبادل والروح الرياضية العالية.

يذكر أن أداما تراوري ومارك كوكوريلا لعبا معاً في صفوف نادي برشلونة أتليتيك خلال بدايات مسيرتهما الكروية عام 2015.

وتخرج كلا اللاعبين من أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة، وتواجدا في نفس الفترة داخل أروقة النادي الكتالوني قبل أن ينطلقا في مسيرات احترافية مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما مثل كلاهما المنتخب الإسباني، حيث كان تراوري جزءا من قائمة يورو 2020، بينما برز كوكوريلا عنصرا أساسيا في تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024.