فريق برشلونة يستعين بخبيرة نوم ألمانية

لم يكتفِ فريق برشلونة لكرة القدم بتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بل استعان أيضاً بخبيرة نوم ألمانية لمساعدة اللاعبين على ترسيخ عادات نوم صحية.

وذكرت صحيفة "أس" ألإسبانية أنه منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، انضمت خبيرة النوم إلى الجهاز الفني لنادي برشلونة.

وكان مدرب النادي الكتالوني، هانسي فليك، على معرفة سابقة بها خلال فترة تدريبه لبايرن ميونخ. وتتمثل مهمتها في تقديم إرشادات للاعبين تساعدهم على النوم بشكل أفضل، ومن ثمَّ الوصول إلى التدريبات في المدينة الرياضية وهم أكثر نشاطاً وحيوية.

وتشمل بعض النصائح التي بدأ اللاعبون بتلقيها بالفعل:

عدم النوم مع تشغيل الهواتف المحمولة أو الشاشات.

تجنب الكافيين لمدة عشر ساعات قبل الخلود للنوم.

اختيار غرفة نوم مظلمة وهادئة تماماً.

وتظهر هذه الخطوة دليلًا واضحًا على رغبة المدرب الألماني في السيطرة على جميع جوانب اللعبة، حتى ساعات نوم لاعبيه، إدراكاً منه أن الإرهاق يُعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابات.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية، عزز "البارسا" صفوفه بجواو كانسيلو لتدعيم خط الدفاع، وذلك بعد إصابة أندرياس كريستنسن طويلة الأمد.