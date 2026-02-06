مواجهة صعبة تنتظر برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة عن مواجهة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو مع ريال سوسييداد.

وكان برشلونة قد بلغ نصف النهائي عقب تغلبه على قاهر ريال مدريد ألباسيتي 2-1، بينما حجز أتلتيكو مدريد مقعده عقب فوزه الكبير على ريال بيتيس بنتيجة 5-0.

بينما حجز أتلتيك بيلباو مقعده عقب فوزه على فالنسيا بنتيجة 2-1، وتأهل جاره ريال سوسييداد عقب التفوق على ديبورتيفو ألافيس 3-2.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تجدر الإشارة إلى أن نصف النهائي فقط في كأس ملك إسبانيا يلعب بنظام الذهاب والإياب، عكس الأدوار الماضية.

تلعب مباراتا الذهاب في الأسبوع القادم، 10 و11 فبراير/شباط، على ملعبي أتلتيكو مدريد وبيلباو.

تلعب مباراتا العودة الشهر القادم في يومي 4 و5 مارس/آذار على ملعبي برشلونة وسوسييداد.

وتعد مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد تكرارا لما حدث في قبل نهائي الكأس في العام الماضي، حين أطاح الفريق القطالوني بفريق المدرب دييغو سيميوني بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، ليكمل طريقه ليحقق اللقب.

ويضمن الفريقان اللذان سيعبران للنهائي التواجد في النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسبانية، والتي تلعب بنظام خروج المغلوب بمشاركة بطل الكأس ووصيفه، بالإضافة إلى بطل الدوري الإسباني ووصيفه.