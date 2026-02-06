بالفيديو.. إيقاف رياضي في الفنون القتالية لسبب غريب

شهدت بطولة فنون القتال المختلطة التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في أستراليا لحظة مثيرة للجدل قبل بدء الفعاليات، بعد أن تم الإعلان عن إيقاف المقاتل النيوزيلندي آرون تاو من الاتحاد بسبب محاولة "الغش" في وزن القتال.

وكان من المقرر أن يواجه تاو منافسه المنغولي نامسراي باتبايار في فئة وزن الذبابة (56.7 كيلوغرام)، إلا أن القتال ألغي بعدما تجاوز تاو الحد المسموح به بعد محاولة غير ناجحة للتلاعب بالميزان أثناء وزن ما قبل النزال.

وفي القياس الأولي كان وزن تاو في البداية 55.48 كيلوغراما، أي أقل بمقدار 1.70 كيلوغراما عن الحد الأقصى للوزن، ليتبين أنه استند بمرفقيه على الستار أثناء الوزن من أجل الظهور بوزن أقل.

ثم صعد تاو مرة أخرى على الميزان وهو يرتدي ملابسه الداخلية وبلغ وزنه 58.51 كيلوغراما، أي أعلى بمقدار 1.36 كيلوغراما عن حد وزن فئة الذبابة. وهو ما دفع اتحاد اللعبة لاتخاذ قرار حاسم بقطع أي علاقة معه وعدم إعادة جدولة النزال.

ورد تاو لاحقا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاعتذار من منافسه والاتحاد وفريقه وجماهيره، مؤكدا أنه لم ينجح في أداء واجبه الأساسي في مرحلة الوزن الذي يسبق القتال.