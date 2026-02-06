الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة زيسكو والمصري في مهمة صعبة أمام تشيفز

يخوض الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الكرة المصرية في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مباراتين صعبتين في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسيلعب الفريقان المتنافسان في المجموعة الرابعة، بعد غدا الأحد، إذ سيحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي، وتوجه المصري إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز.

الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة زيسكو

وضربت نزلات البرد صفوف الزمالك، مما أدى إلى غياب عدد من العناصر المهمة عن الفريق وعدم سفرهم إلى زامبيا.

وقال مدير الكرة بالزمالك عبد الناصر محمد إن عبد الله السعيد صانع اللعب على رأس الغائبين عن المباراة.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك قبل السفر إلى زامبيا فجرالجمعة: "عبد الله السعيد يعاني من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة المسافرة لخوض اللقاء".

وتابع "سيغيب البرازيلي خوان بيزيرا عن القائمة بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم، وتسببت في عدم مشاركته في لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري".

وكشف عن استمرار غياب كل من الأنغولي شيكو بانزا والتونسي سيف الدين الجزيري بسبب إصابتهما بنزلة برد، كما يواصل عمر جابر الغياب بسبب إصابته في الركبة.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بثماني نقاط، متقدما بنقطة واحدة على المصري وكايزر تشيفز.

وسيضمن فوز الزمالك على زيسكو صاحب المركز الأخير دون رصيد، تأهله إلى دور الثمانية، لكن أي نتيجة أخرى قد تعقد موقفه في المجموعة.

المصري يواجه تحديًا صعبًا ضد كايزر تشيفز

وسيخوض المصري مواجهة صعبة ضد كايزر تشيفز، إذ يحتاج إلى التعادل على الأقل للحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الثمانية.