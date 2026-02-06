بالفيديو.. لاعب يشارك زملاءه جنس مولوده القادم

شارك لاعبو فريق الفيحاء السعودي زميلهم مخير الرشيدي فرحته بمعرفة جنس مولوده الجديد، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام النجمة مساء الخميس ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو تجمع اللاعبين حول الرشيدي للاحتفال بالمولود المنتظر، بينما ركل كرة صغيرة انطلق منها اللون الوردي معلنا أن المولودة القادمة أنثى وسط أجواء احتفالية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 اتحاد جدة يعلن تعاقده مع المدافع الكاميروني ستيفان كيلر

اتحاد جدة يعلن تعاقده مع المدافع الكاميروني ستيفان كيلر list 2 of 2 شاهد: موقف طريف بين محرز ومشجع أهلاوي end of list

وفاز فريق الفيحاء على النجمة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي لكرة القدم.

‎وبهذا الفوز، ارتقى الفيحاء إلى المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، فيما بقي النجمة في ذيل الترتيب برصيد 5 نقاط فقط.