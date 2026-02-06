الأهلي وبيراميدز يبحثان عن تأهل مبكر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يسعى الأهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يخوضان مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من أجل ضمان التأهل إلى ربع نهائي (دور الثمانية) دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

وتوجه الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل، غدا السبت، بينما يحل بيراميدز حامل اللقب ضيفا على ريفرز يونايتد يوم الأحد.

مواجهة صعبة بين الأهلي وشبيبة القبائل في الجزائر تحدد ملامح التأهل

ويدخل الأهلي مباراة الغد في صدارة المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، متفوقا بثلاث نقاط على الجيش الملكي المغربي ويانغ إفريكانز التنزاني، ويتذيل شبيبة القبائل ترتيب المجموعة بنقطتين.

ويأمل الأهلي في تحقيق انتصار سيضمن له حسم التأهل دون الحاجة لانتظار باقي مباريات المجموعة، فيما قد يؤجل تعادله حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة.

ويرغب شبيبة القبائل في الانتصار للثأر من خسارته في الجولة الأولى (4-1) أمام الأهلي في القاهرة، وإحياء آماله في التأهل.

وسافر الأهلي إلى الجزائر، أمس الخميس، لكن قائمته كانت منقوصة من أحمد مصطفى (زيزو) الذي تعرض لإصابة عضلية أمام البنك الأهلي في الدوري المحلي، وإمام عاشور الموقوف لمدة أسبوعين بعد تخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

ووصف المدير الرياضي لشبيبة القبائل كريم دودان مواجهة فريقه أمام الأهلي بأنها "صعبة للغاية" مؤكدا أن الفريق المصري هو الأقوى في أفريقيا.

وأضاف في تصريحات صحفية: "يمتلك الأهلي مجموعة من اللاعبين المتميزين، وخبرات تراكمية كبيرة في المواعيد الكبرى، مما يجعل المباراة تحديا فنيا وبدنيا من الطراز الرفيع".

بيراميدز يسعى لنقطته الأخيرة لضمان الدفاع عن لقبه القاري

يحتاج بيراميدز إلى نقطة واحدة من مباراته أمام ريفرز يونايتد، يوم الأحد، ليتأهل إلى دور الثمانية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه القاري الذي حققه للمرة الأولى الموسم الماضي.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، متقدما بثلاث نقاط على نهضة بركان المغربي ثاني الترتيب، فيما يحتل باور ديناموز المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، ويتذيل ريفرز يونايتد الترتيب بنقطة واحدة.

ويرغب حامل اللقب في الفوز والتأهل لرفع المعنويات بعد الخسارة (2-1) أمام سموحة في الدوري المصري، الأربعاء الماضي، والتي أدت إلى تراجعه للمركز الثالث في جدول الترتيب.