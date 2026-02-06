حقيقة استقالة وليد الركراكي.. الجامعة المغربية ترد ببيان رسمي

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن استقالة وليد الركراكي، مدرب "أسود الأطلس"، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وكان موقع "فوت ميركاتو" قد زعم أن الركراكي قدم استقالته، وهو ما سارعت الجامعة إلى تفنيده. كما ادّعت قناة "آر إم سي سبورت" أن المدرب البالغ من العمر 49 عاماً قد أبلغ المسؤولين برغبته في الرحيل.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رقم قياسي جديد في عدد صفقات الميركاتو الشتوي 2026

رقم قياسي جديد في عدد صفقات الميركاتو الشتوي 2026 list 2 of 2 جماهير فريق أرجنتيني تطلق حملة للمطالبة بضم رونالدو end of list

نفي رسمي

وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد المغربي بياناً رسمياً أكد فيه "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفياً قاطِعاً ما راج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب الوطني، السيد وليد الركراكي، لاستقالته من مهامه".

تأتي هذه الشائعات بعد أسابيع من خسارة المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال بهدف نظيف في الوقت الإضافي.

وفي تصريح عقب المباراة، صرح الركراكي "يجب تقبل الفشل وتحمّل مسؤوليته؛ أنا لا أختبئ، والخطأ اليوم يقع على عاتق المدرب".

وخلال مسيرته مع "الأسود"، حقق الركراكي إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.