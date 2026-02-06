اتحاد جدة يعلن تعاقده مع المدافع الكاميروني ستيفان كيلر

أعلن فريق اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الجمعة تعاقده مع المدافع الكاميروني ستيفان كيلر (24 عاما) قادما من أيل ليماسول القبرصي، على سبيل الإعارة.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على منصة إكس إنه تعاقد مع كيلر "حتى نهاية الموسم الرياضي" الحالي.

اللاعب سبق له تمثيل المنتخب الكاميروني لأقل من 23 عاما.

ويأتي تعاقد فريق المدرب سيرجيو كونسيساو مع كيلر لتدعيم صفوف الاتحاد الذي رحل عنه الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونغولو كانتي في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد الاتحاد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري قادما من فناربخشة في صفقة انتقل بموجبها كانتي إلى الفريق التركي، فيما انضم بنزيمة إلى الهلال.

ويحل الاتحاد الذي جمع 34 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول الترتيب، ضيفا على النصر ثالث الترتيب اليوم، في لقاء مرتقب بالدوري.