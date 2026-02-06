إنفانتينو يرشح المغرب للفوز بالمونديال ويثير انقساما بالمنصات

تفاعل مغردون مع تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو بشأن حظوظ المنتخب المغربي في الفوز بكأس العالم 2026، وذلك خلال بث مباشر عبر منصة إنستغرام تلقى فيه سؤالا مباشرا عن إمكانية تتويج "أسود الأطلس" باللقب العالمي.

وتنطلق منافسات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في يونيو/حزيران المقبل بمشاركة 7 منتخبات عربية واحتمال التحاق الثامن -وهو منتخب العراق- بعد خوضه الملحق المؤهل.

وتوزعت الفرق العربية المشاركة على مجموعات قوية، مما يعني مواجهات صعبة تتطلب جهدا وأداء استثنائيا داخل الملعب في البطولة الأكثر متابعة وتشويقا حول العالم.

وفسّر إنفانتينو إجابته بسرد إنجازات المنتخب المغربي البارزة، إذ تُوّج أشبال المغرب بكأس العالم لأقل من 20 عاما في تشيلي بعد تغلبهم على الأرجنتين، في حين بلغ "أسود الأطلس" نصف نهائي مونديال قطر 2022 محتلين المرتبة الرابعة عالميا في إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وأفريقيا.

وأسهمت هذه الإنجازات في تصنيف المنتخب المغربي ثامن منتخبات العالم وفق ترتيب الفيفا لعام 2026، متصدرا منتخبات القارة الأفريقية.

ويدخل المنتخب المغربي البطولة متسلحا بنجوم بارزين في كبرى الأندية الأوروبية والعربية، من بينهم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وحارس الهلال السعودي ياسين بونو، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد.

وسيخوض المنتخب المغربي منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وأسكتلندا وهاييتي، في مواجهة تحدٍّ حقيقي منذ الدور الأول يجمع بين صعوبة المنافسة وطموح الجماهير العريضة.

تفاعلات المغردين

وأبرزت حلقة (2026/2/6) من برنامج "شبكات" انقسام آراء المغردين بين متفائل بقدرات المنتخبات العربية، خاصة المغرب، وبين متحفظ يرى صعوبة تجاوز دور المجموعات أمام منتخبات ذات تاريخ حافل بالألقاب، في حين ذهب آخرون إلى أن الأداء داخل الملعب هو الفيصل بعيدا عن التوقعات المسبقة.

وفي إطار التفاؤل بحظوظ المنتخبات العربية، غرّد محمد:

نتمنى الفوز للمغرب، منتخب مؤهل جدا، مع أن كل المنتخبات العربية المشاركة قوية، ولكن هذه كرة القدم، منتخب واحد هو من سيحمل الكأس في النهاية، لكن المهم هو اللعب المميز والمشرف لكل بلد

وعلى المنوال ذاته، عبّرت كريمة عن ثقتها الكبيرة بقدرات المنتخب المغربي بالقول:

طبعا المغرب تفوز، شنو ناقصها؟ لاعبين محترفين وكل شيء، لازم الثقة فقط والتدريب الجيد وتحمل المسؤولية لأن الشعب يضع ثقته فيهم

وغرد سامي بتحفظ واضح تجاه حظوظ المنتخبات العربية مجتمعة، وقال:

لا أعتقد أن المنتخبات العربية ستتجاوز دوري المجموعات لأن الفرق المشاركة قوية جدا، وأغلبها لها تاريخ حافل بالبطولات ونجوم عالميين

وفي موقف وسطي بين التفاؤل والحذر، رأت ميرا أن الحُكم النهائي يبقى للأداء الميداني، وكتبت تقول: