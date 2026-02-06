تبددت أمال سيرجيو راموس في العودة مجددا إلى صفوف إشبيلية الإسباني، فريق طفولته، بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها النادي.

ولا يزال راموس بدون ناد بعدما أنهى صاحب الـ39 عاماً مؤخراً فترة تعاقده مع مونتيري المكسيكي.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن المدير الرياضي للنادي أنطونيو كوردون كان صريحًا، بخصوص عودة راموس مستخدمًا عبارةً قاسيةً لشرح الوضع المالي للنادي: "لا توجد أموال، والأمر محسوم".

في موسم 2024-2025، أنهى إشبيلية الدوري في المركز الـ17 وتجنّب الهبوط بصعوبة بالغة في حين واجه أيضا مشاكل مالية.

وحاليا يحتل الفريق، الذي يديره ماتياس ألميدا، المركز الـ15 في الدوري الإسباني، وبات قريبا جدا من منطقة الهبوط.

إشبيلية يرفض عودة سيرجيو راموس

وعلى الرغم من توقيع راموس "خطاب نوايا" لشراء النادي في عملية قد تستغرق أشهراً، إلا أنّ وضعه الحالي كلاعب حر يتيح له قانونياً الانضمام للفريق فوراً، خاصة مع وجود مقعد شاغر في القائمة الأساسية، شرط عدم إتمام صفقة الاستحواذ، حيث تمنعه اللوائح من الجمع بين دوريّ المالك واللاعب.

وأوضح كوردون أنه لم يتلق أي عرض رسمي من راموس، لكنه أكد أنه حتى لو وصل عرض، لكان الرد هو نفسه "لا يوجد مال، ولا مساحة في سقف الرواتب، ولا إمكانية مادية لإتمام صفقة بهذا الحجم".

وأنجز إشبيلية صفقة واحدة خلال الانتقالات الشتوية بضم المهاجم نيل موباي بسبب حاجة النادي لتعزيز خطه الهجومي.

ووفقاً لكوردون أنفق إشبيلية "كل شيء" للتعاقد مع المهاجم، وهو قرار تم الاتفاق عليه مع الجهاز الفني واعتُبر ضرورياً لأداء الفريق الفوري.

وعلق كوردون قائلاً "الأمر أشبه بمحاولة شراء سيارة بدون مال".