مولودية وهران يقيل مدربه الإسباني غاريدو

أعلن نادي مولودية وهران المنافس في الدوري الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس انفصاله عن مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وقال مولودية وهران على فيسبوك إن القرار جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرا والتي تسببت في ضغوط جماهيرية على مجلس الإدارة متمنيا كل التوفيق للمدرب الإسباني.

وتولى غاريدو البالغ من العمر 56 عاما المهمة في مولودية وهران في سبتمبر/أيلول 2025 وهو من الأسماء المعروفة أفريقيا وعربيا إذ سبق له تدريب أندية كبرى مثل الأهلي المصري والرجاء والوداد في المغرب إضافة إلى تجارب في الدوري السعودي والتونسي.

لكن رغم هذه السيرة الذاتية القوية، لم تكتمل تجربته مع مولودية وهران بالشكل الذي كانت تأمله الجماهير الجزائرية وكتبت خسارته الأخيرة في الدوري أمام أولمبيك أقبو نهاية مشواره مع الفريق الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن.