من هو رافا يوستي؟ ذراع لابورتا الأيمن والرئيس المؤقت لبرشلونة

في خطوة استراتيجية لإعادة ترتيب البيت الكتالوني، أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة فتح باب الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.

وهذه الخطوة تأتي بالتزامن مع استعداد خوان لابورتا للاستقالة من رئاسة برشلونة الأسبوع المقبل، تاركا المهمة "مؤقتا" للرجل المخلص والذراع اليمنى للرئيس، رافا يوستي.

من هو رافا يوستي؟

سيتولى يوستي منصب رئيس النادي حتى الأول من يوليو/تموز، وهو وجه مألوف داخل أروقة "كامب نو"، ولكن ما الذي يعرف عن "رجل الظل"؟

بدأت علاقته بلابورتا منذ سن الخامسة في مدرسة "مارست"، ثم تحولت هذه العلاقة من مقاعد الدراسة إلى إدارة أحد أكبر أندية العالم.

يعد يوستي أحد أبرز الداعمين لقرار تعيين بيب غوارديولا مدربا للفريق في عام 2008، بعد أن راقب عمله بدقة مع الفريق الرديف.

بعيدا عن المستطيل الأخضر، يوستي رجل أعمال دولي وشريك مؤسس لشركة أكيبا إيبيريا (AQIPA Iberia)، ويمتلك خبرة تجارية تمتد من أمريكا إلى آسيا منذ عام 1983.

صلاحيات محدودة ومطبات قانونية

سيستلم يوستي زمام الأمور بدءا من الاثنين المقبل، إلا أن مهمته لن تكون "مطلقة الصلاحية"؛ حيث تفرض اللوائح على الرؤساء المؤقتين ضمان سير العمل اليومي فقط، من دون الدخول في صفقات استراتيجية أو التزامات مالية كبرى.

وعلى الجانب الآخر، تلاحق يوستي ولابورتا بعض الملفات الجدلية، أبرزها التحقيقات الجارية في قضية شركة "كور ستور إس إل" المرتبطة بنادي ريوس، وهي القضية التي أُعيد فتحها مؤخرا لتضع ضغوطا إضافية على الإدارة الحالية خلال فترة السباق الانتخابي.

خارطة الطريق القادمة لبرشلونة:

الاثنين المقبل: استلام رافا يوستي مهام الرئاسة المؤقتة.

15 مارس/آذار: يوم الاقتراع الشعبي لاختيار الرئيس الجديد.

1 يوليو/تموز: التسليم الرسمي للرئاسة وبدء الحقبة الإدارية الجديدة.

الجدير بالذكر أن خوان لابورتا سيستقيل من رئاسة برشلونة الأسبوع المقبل تمهيدا لخوض معركة إعادة انتخابه أمام منافسين مثل فيكتور فونت وتشافي فيلاخوانا ومارك سيريا.