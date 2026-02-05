مباراة النصر ضد الإتحاد في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، حين يستضيف النصر غريمه الاتحاد في مواجهة تحمل أبعادا فنية وتنافسية كبيرة، في ظل سعي كل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث مؤقتا برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 34 نقطة من 19 مباراة.

ويمر "العميد" بفترة متذبذبة، إذ حقق فوزين وتعادلا واحدا وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وتعادل في الجولة الماضية 2-2 خارج ملعبه أمام الفتح.

موعد مباراة النصر ضد الإتحاد في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر ضد الإتحاد يوم الجمعة 6 فبراير /شباط 2026 على ملعب الأول بارك.

وتنطق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر والسادسة والنصف (18:30) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الكلاسيكو بين النصر والإتحاد عبر قنوات ثمانية.

Thmanayah

كما يمكنكم متابعة تغطية مباشرة لأحداث الكلاسيكو السعودي لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

المواجهات المباشرة

تقابل الفريقان في 62 مناسبة سابقة، يتفوق خلالها الاتحاد بـ27 انتصارا مقابل 19 فوزا للنصر، فيما انتهت باقي المواجهات بالتعادل.

وعلى ملعب الأول بارك، خاض الفريقان 30 مباراة، فاز الاتحاد في 12 منها، مقابل 9 انتصارات للنصر. وكان آخر لقاء جمع الطرفين قد انتهى بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.

أرقام لافتة

النصر هو أكثر فرق الدوري تسجيلا للأهداف هذا الموسم (48 هدفا في 19 مباراة).

النصر هو الأقل استقبالا للمحاولات الهجومية (131 محاولة فقط).

النصر ضمن أفضل 3 فرق من حيث عدد الانتصارات (14 فوزا).

النصر فاز في 8 من آخر 9 مباريات بملعبه.

الاتحاد لم يخسر في 8 من آخر 9 مباريات خارج أرضه.



النصر سجل أهدافا في جميع مبارياته الـ18 الأخيرة في الدوري.

تشكيلة النصر المحتملة

بينتو، الغانم، مارتينيز، سيماكان، سعد الناصر، علي حسان، أنجيلو، أيمن يحي، جواو فيلكس، غريب، ماني.

تشكيلة الإتحاد المحتملة

رايكوفيتش، الشنقيطي، كادش، بيريرا، ميتاي، دومبيا، فابينيو، حمد الغامدي، ديابي، حسام عوار وروجر.