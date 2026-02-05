رياضة|الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يتأهب لخطف 3 مواهب إنجليزية

Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko (C) celebrates his team's third goal just before the end of time during the English Premier League football match between Manchester United and Fulham at Old Trafford in Manchester, north west England, on February 1, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.
استعاد مانشستر يونايتد قليلا من بريقه منذ إشراف مايكل كاريك على العارضة الفنية (الفرنسية)
Published On 5/2/2026
آخر تحديث: 10:59 (توقيت مكة)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يخطط لإبرام ثلاث صفقات من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 175 مليون يورو، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق استعدادا لموسم 2026-2027.

وفقا لموقع "فيشاجز" يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع هؤلاء اللاعبين:

إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)

يقدم لاعب الوسط أندرسون مستويات مميزة منذ انتقاله إلى نوتنغهام فورست قادما من نيوكاسل في 2024، حيث حصد ست مشاركات دولية مع منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بعقد مع فورست حتى يونيو/حزيران 2029، وقد تتجاوز قيمته السوقية 94 مليون يورو.

NOTTINGHAM, ENGLAND - FEBRUARY 01: Elliot Anderson of Nottingham Forest passesthe ball during the Premier League match between Nottingham Forest and Crystal Palace at the City Ground on February 01, 2026 in Nottingham, England. (Photo by David Rogers/Getty Images)

أليكس سكوت (بورنموث)

أما أليكس سكوت (22 عاما)، ورغم عدم مشاركته رسميا مع منتخب إنجلترا حتى الآن، إلا أنه نال استدعاء لمعسكر التدريب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقدم أداء لافتا مع بورنموث تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا.

وتبقى مسألة مشاركته أساسيا مع يونايتد محل تساؤل، في ظل اعتماد كاريك على برونو فرنانديز في مركز صانع الألعاب.ويرتبط سكوت بعقد مع بورنموث حتى عام 2028، وقد يكون خيارا أقل تكلفة مقارنة بأندرسون.

WOLVERHAMPTON, ENGLAND - JANUARY 31: Alex Scott of Bournemouth shows appreciation to the fans following victory in the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Bournemouth at Molineux on January 31, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Jack Thomas/Getty Images)

لويس هال (نيوكاسل)

كما يحظى لويس هال، ظهير نيوكاسل البالغ من العمر 21 عاما، باهتمام مانشستر يونايتد، حيث قد يتيح انضمامه للنادي فرصة تحويل باتريك دورغو إلى دور هجومي، بعد تألقه في مركز الجناح تحت قيادة كاريك.

ويرتبط هال بعقد مع نيوكاسل حتى يونيو/حزيران 2029، وتُقدّر قيمته السوقية حاليا بنحو 32 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

Newcastle's English defender #03 Lewis Hall controls the ball during the UEFA Champions League - League phase, Matchday 8 - football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Newcastle United FC at the Parc des Princes stadium in Paris on January 28, 2026.

وبعد ثلاث مباريات فقط تحت قيادة كاريك، بدا مانشستر يونايتد بحلة جديدة، عقب تحقيق انتصارات لافتة على مانشستر سيتي وآرسنال وفولهام خلال يناير/كانون الثاني وبداية فبراير/شباط، ليتقدم الفريق إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 24 جولة هذا الموسم.

المصدر: مواقع إلكترونية

