مانشستر يونايتد يتأهب لخطف 3 مواهب إنجليزية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يخطط لإبرام ثلاث صفقات من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 175 مليون يورو، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق استعدادا لموسم 2026-2027.

وفقا لموقع "فيشاجز" يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع هؤلاء اللاعبين:

إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)

يقدم لاعب الوسط أندرسون مستويات مميزة منذ انتقاله إلى نوتنغهام فورست قادما من نيوكاسل في 2024، حيث حصد ست مشاركات دولية مع منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بعقد مع فورست حتى يونيو/حزيران 2029، وقد تتجاوز قيمته السوقية 94 مليون يورو.

أليكس سكوت (بورنموث)

أما أليكس سكوت (22 عاما)، ورغم عدم مشاركته رسميا مع منتخب إنجلترا حتى الآن، إلا أنه نال استدعاء لمعسكر التدريب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقدم أداء لافتا مع بورنموث تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا.

وتبقى مسألة مشاركته أساسيا مع يونايتد محل تساؤل، في ظل اعتماد كاريك على برونو فرنانديز في مركز صانع الألعاب.ويرتبط سكوت بعقد مع بورنموث حتى عام 2028، وقد يكون خيارا أقل تكلفة مقارنة بأندرسون.

لويس هال (نيوكاسل)

كما يحظى لويس هال، ظهير نيوكاسل البالغ من العمر 21 عاما، باهتمام مانشستر يونايتد، حيث قد يتيح انضمامه للنادي فرصة تحويل باتريك دورغو إلى دور هجومي، بعد تألقه في مركز الجناح تحت قيادة كاريك.

ويرتبط هال بعقد مع نيوكاسل حتى يونيو/حزيران 2029، وتُقدّر قيمته السوقية حاليا بنحو 32 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

وبعد ثلاث مباريات فقط تحت قيادة كاريك، بدا مانشستر يونايتد بحلة جديدة، عقب تحقيق انتصارات لافتة على مانشستر سيتي وآرسنال وفولهام خلال يناير/كانون الثاني وبداية فبراير/شباط، ليتقدم الفريق إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 24 جولة هذا الموسم.