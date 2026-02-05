لامين جمال يدخل تاريخ برشلونة بإنجاز جديد

نقش لامين جمال جوهرة برشلونة اسمه في تاريخ النادي الكتالوني بإنجاز جديد بعدما قاد فريقه لبلوغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل لامين جمال – الثلاثاء – هدفا في مرمى ألباسيتي في المباراة التي جرت على ملعب كارلوس بيلمونت لحساب الدور ربع النهائي من بطولة الكأس وانتهت بفوز برشلونة 2-1.

وبات لامين جمال أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفا أو أكثر في 4 مباريات متتالية بجميع البطولات، بعمر 18 عاما و206 أيام وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وهز لامين شباك ريال أوفييدو وإلتشي بالدوري الإسباني، كوبنهاغن بالجولة الثامنة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا وأخيرا ألباسيتي بكأس الملك.

وبالنظر إلى هذه الأهداف يثبت لامين أنه في أفضل حالاته سواء في الملاعب الكبيرة أو المتواضعة على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

لامين جمال يساهم بـ33 هدفا

في هذه الأثناء أشارت بيانات شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات إلى أن لامين شارك في 33 هدفا (سجل 18 وصنع 15) في آخر 37 مباراة.

ووصفت "آس" ذلك بالقول: "رقم هائل يؤكد من خلاله لامين أنه هو نفس اللاعب الذي أبهر العالم الموسم الماضي محليا وأوروبيا".

وفي الوقت نفسه يشعر مسؤولو برشلونة خاصة الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك بسعادة كبيرة جراء الالتزام والانضباط الكبيرين للامين هذا الموسم داخل الملعب وخارجه.

وحصد لامين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ونال جائزة رجل المباراة في 3 مباريات متتالية (أوفييدو، إلتشي، كوبنهاغن)، وهو دليل جديد على نية لامين قيادة الفريق للفوز بجميع البطولات هذا الموسم وفق الصحيفة ذاتها.

وخلال الموسم الحالي شارك جمال في 27 هدفا (سجل 14 وصنع 13) في 29 مباراة بجميع البطولات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبات برشلونة أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ومن المقرر أن يعرف منافسه في المرحلة التالية بعد انتهاء مباريات دور الـ8 وإجراء القرعة يوم الجمعة القادم.

وعلى صعيد الدوري الإسباني فإن برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه ريال مدريد الثاني، وسيستقبل ضيفه ريال مايوركا يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو ضمن الجولة 23.