فلامنغو عن عودة فينيسيوس: "لن ندفع شيئا لريال مدريد"

قال المدير الرياضي لنادي فلامنغو البرازيلي، جوزيه بوتو، أن أبواب النادي ستبقى مفتوحة دائما أمام فينيسيوس جونيور، ملمحا إلى إمكانية عودته في المستقبل القريب.

وأكد بوتو على هامش تقديم اللاعب باكيتا أن عقد النجم البرازيلي مع ريال مدريد يقترب من نهايته، ما يعني أن فلامنغو قد لا يضطر لدفع أي مقابل مادي للنادي الملكي إذا قرر اللاعب العودة إلى ناديه الأصلي فلامنغو.

وأوضح بوتو أن العامل الحاسم في هذا الملف يبقى رغبة اللاعب نفسه، مضيفا أنه لا يمكن التعاقد مع لاعبين من قيمة فينيسيوس جونيور إلا عندما يكون لديهم استعداد حقيقي للقدوم.

ينتهي عقد فينيسيوس مع النادي الأبيض في يونيو/حزيران 2027، ويتقاضى فيه راتبا صافيا يقارب 18 مليون يورو سنويا، مع شرط جزائي ضخم يصل إلى مليار يورو.

قدم النادي عرضا للتجديد قبل نحو شهرين يرفع راتب فينيسيوس إلى نحو 20 مليون يورو صافية سنويا، لكن معسكر اللاعب طالب بعقد وصفوه بـ"التاريخي" يصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويا.

وتضمنت مطالب فينيسيوس راتبا ثابتا وحوافز مرتبطة بالأداء والألقاب، بالإضافة إلى مكافأة توقيع كبيرة، لكن المفاوضات توقفت عند هذا الحد دون التوصل إلى اتفاق.

ويمتلك النجم البرازيلي سجلا حافلا بالإنجازات، حيث سجل أكثر من 100 هدف بقميص ريال مدريد في أكثر من 200 مباراة رسمية، وساهم في الفوز بنهائي دوري الأبطال 2022.

كما سجل الهدف الثاني في نهائي 2024، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من فيفا، ما يجعل مطالبه المالية محل نقاش واسع بين المشجعين والخبراء.